Призрак выборов бродит по школам Эстонии: что нужно молодым избирателям

Еще три недели призрак выборов будет сновать по школам всей страны и будоражить как руководство и учителей, так и всех достигших избирательного возраста учеников. Если первые две группы готовы обуздывать неистовых и жадных до голосов политиков, то школота впадает в столбняк от одного только слова ”выборы” и прячется за баррикадами в самом конце классных помещений. Разве такого начала учебного года мы хотели, спрашивает на страницах ”Учительской газеты” советник по вопросам молодежной политики Союза молодежных объединений Эстонии Карл Андреас Спенк.

Надеюсь, что описанный выше сценарий так и останется лишь страшным сном, а предвыборные мероприятия пройдут в гораздо более цивилизованной форме. С точки зрения важности осуществления какого-либо выбора мистификация выборов политических оправдана, рациональна и необходима, но в то же время является вырванной из контекста и выбранной в качестве заголовка цитатой, а также описанной в вводке к статье апокалиптической утопией.

Я до сих пор живу в надежде на то, что молодой избиратель не является видом, которому угрожает исчезновение, а потому ему было бы надежнее внушать мантру: ”Подожди-подожди, однажды и ты начнешь осуществлять правильный выбор, а пока подожди и подрасти немного”. С точки зрения своего возраста молодой избиратель может и вправду показаться чересчур уж самонадеянным и непредсказуемым, но в то же время и крайне пугливым, подчас и вовсе апатичным или же полностью равнодушным. Не являются ли вышеописанные — и по сути своей противоречивые — характеристики защитной реакцией от чего-то нового и неизведанного?

Что может излечить от этого? Совершенно определенно не заушательство, пессимизм или встречные апатия с равнодушием. В случае подобных жалоб, как говорится в добротной рекламе медикаментов, следует проконсультироваться с лечащим врачом или аптекарем. А с кем должен проконсультироваться молодой избиратель?

”Но это же их не интересует”

Разумеется. Все, что связано с выборами, поначалу притягивает или отталкивает так же сильно, как и тема тригонометрических уравнений на первом уроке математики. Но как определенная часть математики в средней школе останется не усвоенной без тригонометрии, так и игнорируя тему выборов, можно лишить себя социальных навыков, которые школа должна развивать в молодых людях согласно учебной программе.

О социальных навыках, которые в изобилующей фактами системе образования остаются, к сожалению, на заднем плане, можно в связи с выборами говорить почти на всех предметах. Приведу несколько стилистических примеров.

Предвыборные баталии с точки зрения предметного курса по статистике и теории вероятности; средства манипуляции и критическое мышление как часть курса по литературе ”Медиа и оказание влияния”. Возможности интерпретации предлагает тот же блок тем ”Окружающая среда, дизайн и визуальные медиа” по истории искусства, не говоря уже обо всем, что вмещается в рамки уроков обществоведения.

Не стоит инициировать перемены лишь в рамках, установленных формальным образованием. Союз молодежных объединений Эстонии на протяжении почти уже года проводил в школах симуляции коалиционных переговоров в местных собраниях, а также проводил уроки гражданского воспитания.

После сотого визита в школу можно с уверенностью утверждать, что молодые люди поначалу и вправду путаются в избирательном праве, однако спустя 45 минут большая часть из них уже готова задавать политикам вопросы по существу, а в октябре хвататься за паспорт или ID-карту.

Разумеется, тема выборов не должна стать самоцелью. Тем не менее, в свалившейся на плечи дополнительной тяжести можно разглядеть возможность актуализации школьных уроков и инициирования дискуссий.

Чтобы овцы были целы и волки сыты

Не поймите меня неправильно! Я верю в креативность опытных работников просвещения, но хотелось бы при помощи этой статьи сместить центр тяжести от вопроса ”А надо ли вообще?” в сторону взвешенности.

В августе Министерство образования и науки представило принципы, которыми школам следовало бы руководствоваться в предвыборный период. Суть документа можно вкратце передать так: школа пусть остается нейтральной учебной средой, тему выборов нужно подавать как информацию, а не пропаганду, визиты же политиков пускай происходят во внеурочное время и в управляемой форме.

В виде отклика прозвучало мнение, что если молодым и предоставили избирательное право, то теперь им также надо дать попробовать на вкус плоды политических кампаний, причем без какой-либо цензуры. Другими словами, не делать никаких скидок в ходе предвыборной гонки и не закрывать двери перед политиками. А разумно ли это?

Выношу со своей стороны предложение (в надежде, что напоминаю о само собой разумеющемся): может, последние 10 минут урока стоит посвятить общению с ребятами?! Спросить у них честно и напрямую, что они сами думают о предоставленном им избирательном праве, и не закруглять дискуссии сразу после первых донесшихся до ушей ”не интересует” или ”монопенисуально”. Может, стоит докопаться до причины подобного равнодушия и помочь его преодолеть, развеять мифы, поубавить страхи и, насколько это вообще возможно, вызвать хотя бы минимальный энтузиазм?!

Если хотя бы один молодой человек в ходе подобной дискуссий поменяет свое мнение и пойдет на выборы, то это уже победа. И не только для меня, других активистов молодежных объединений, проголосовавших за принятие поправки к закону или получившего еще один голос кандидата, а для всего общества в целом. Победа заключается в том, что вырастет поколение активных и критически мыслящих молодых людей.

Звучит слишком наивно, да? Надеюсь, что нет. Молодой избиратель совершенно определенно не ”валяющийся на дороге голос”, которому нужно подыскать владельца. Он еще как даже в состоянии оказать влияние на исход выборов (насколько невероятным это с первого взгляда и не кажется).

Страница молчания в книге времен

Предстоящие выборы являются историческими, несмотря на их результаты. Они ведь пройдут в границах новых самоуправлений согласно поправкам аж к самой конституции.

На прошедшем летом Молодежном празднике песни и танца слова песни ”Мы” напевало приблизительно столько же молодых людей, сколько 16-17-летних добавится к общему сонму голосов на местных выборах. В том, чтобы наделенная избирательным правом молодежь не превратилась в страницу молчания в книге времен, свою роль играет именно учитель.

Напоминание о важности осуществления в жизни выбора может послужить тем необходимым толчком, который заставит молодого человека взять удостоверяющий личность документ и осуществить на избирательном участке свой первый смелый выбор, ну или хотя бы узнать о своих правах.