06.02.2017, 10:45

Признанный виновным в присвоении Няэме покидает пост члена Валгаского горсобрания


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Alar Nääme kohtuotsus
Alar Nääme Foto: Rauno_Volmar

Бывший старейшина района Кесклинна Алар Няэме, признанный виновным к присвоении, покидает пост члена Валгаского городского собрания, пишет Õhtuleht.

Согласно обвинению, в январе и феврале 2015 года Алар Няэме, будучи будучи городским чиновником, организовал в Валга два концерта. Для посетителей они были бесплатны, а городу обошлись в 2800 евро. Как уверяют обвинители, Няэме организовал их с той целью, чтобы местные избиратели проголосовали за него на парламентских выборах.

Согласно закону, полномочия членов совета органов местных самоуправлений досрочно прекращаются с вступлением в силу обвинительного приговора суда.

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