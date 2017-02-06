Признанный виновным в присвоении Няэме покидает пост члена Валгаского горсобрания

Бывший старейшина района Кесклинна Алар Няэме, признанный виновным к присвоении, покидает пост члена Валгаского городского собрания, пишет Õhtuleht.

Согласно обвинению, в январе и феврале 2015 года Алар Няэме, будучи будучи городским чиновником, организовал в Валга два концерта. Для посетителей они были бесплатны, а городу обошлись в 2800 евро. Как уверяют обвинители, Няэме организовал их с той целью, чтобы местные избиратели проголосовали за него на парламентских выборах.

Согласно закону, полномочия членов совета органов местных самоуправлений досрочно прекращаются с вступлением в силу обвинительного приговора суда.