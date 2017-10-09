Признанный неизлечимо больным молодой мужчина благодаря пожертвованиям получил шанс на выздоровление

Признанный неизлечимо больным 27-летний Таави Похл при помощи Фонда помощи больным раком ”Подаренная жизнь” приобрел дорогостоящее лекарство, которое поставило его на ноги.

В 15-летнем возрасте Таави обнаружил у себя на шее узелки, и после обследования ему поставили диагноз — вторая стадия лимфомы Ходжкина, в результате чего было проведено десять сеансов химиотерапии. В 2009 году болезнь перешла в четвертую стадию, а к весне 2014 года состояние молодого человека стало очень плохим. Последовало очередное лечение, однако в марте 2015 года анализы показали, что эффект от него оказался маргинальным. Это прозвучало как приговор. Тогда мужчину и признали неизлечимо больным, а врач посоветовал через фонд ходатайствовать о новом лекарстве Opdivot. Так, в течение трех месяцев фонд предоставил на лечение Таави около 16 000 евро, сам он оплатил 3 000.

”Две дозы лекарства, которые я получил в июне, возымели настолько положительный эффект, что теперь возможно идти на пересадку, — рассказывает Таави. — Попасть на пересадку донорских стволовых клеток и было основной целью, и она и была достигнута, поэтому результат можно считать положительным”.

Теме не менее, прием лекарства вызвал у Таави исключительные побочные эффекты, из-за которых дальнейшее его применение оказалось невозможным. Улучшение самочувствия позволило ему поступить в ТТУ на химический факультет.

”Еще раз благодарю фонд и всех жертвователей и сделаю все от себя зависящее, чтобы поправиться”, — написал мужчина соцсетях.