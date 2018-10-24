Признания в любви вперемешку с пошлостями и угрозами. Директриса домогалась до учителя и уволила его, когда он ей отказал

"Я взяла твоего отца на работу только для того, чтобы его трахнуть!" — описывает 16 летний мальчик слова, которые сказала владелец и руководитель Emajõe Keeltekool Сигне Лайгу, когда она в декабре 2016 года пришла домой к нему и его отцу Джозефу Энге, работавшему в языковой школе учителем английского.

И это бы не единичный случай. Как рассказывает Eesti Ekspress бывший завуч школы Хелис Саартс, она лично видела электронные письма, в которых Лайгу требовала от Энге секса, в противном случае угрожая его уволить.

Бывшие сотрудники говорят, что в школе личная и рабочая жизнь смешались в одно. Всем все было известно о всех. Директор сплетничала за спинами коллег, распространяла слухи и делалась информацией о своих отношениях со всем коллективом.

Даже когда все эпизоды — сексуальные домогательства и харрасмент, запугивание, разговоры о потере доверия, урон имиджу — дошли до суда, Лайгу обо всем этом рассказывала коллективу. Все знали, кто что и где сказал и какие дал показания.

На данный момент уже трое бывших сотрудников Emajõe Keeltekool подали в суд на школу или точнее на ее директора Сигне Лайгу. В отношении дел Джозефа Энге и Керли Саар уже вынесено постановление двух судебных инстанций. Заседание по делу Хелис Саартс еще предстоит.