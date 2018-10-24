Признания в любви вперемешку с пошлостями и угрозами. Директриса домогалась до учителя и уволила его, когда он ей отказал

Бывшие сотрудники языковой школы Emajõe Keeltekool в Тарту обвиняют директора в харрасменте и притеснении. Судебные разбирательства закончились победой бывших работников, а тем временем школа погрязла в долгах и находится на грани банкрота, пишет Eesti Ekspress.
"Я взяла твоего отца на работу только для того, чтобы его трахнуть!" — описывает 16 летний мальчик слова, которые сказала владелец и руководитель Emajõe Keeltekool Сигне Лайгу, когда она в декабре 2016 года пришла домой к нему и его отцу Джозефу Энге, работавшему в языковой школе учителем английского.
И это бы не единичный случай. Как рассказывает Eesti Ekspress бывший завуч школы Хелис Саартс, она лично видела электронные письма, в которых Лайгу требовала от Энге секса, в противном случае угрожая его уволить.
Бывшие сотрудники говорят, что в школе личная и рабочая жизнь смешались в одно. Всем все было известно о всех. Директор сплетничала за спинами коллег, распространяла слухи и делалась информацией о своих отношениях со всем коллективом.
Даже когда все эпизоды — сексуальные домогательства и харрасмент, запугивание, разговоры о потере доверия, урон имиджу — дошли до суда, Лайгу обо всем этом рассказывала коллективу. Все знали, кто что и где сказал и какие дал показания.
На данный момент уже трое бывших сотрудников Emajõe Keeltekool подали в суд на школу или точнее на ее директора Сигне Лайгу. В отношении дел Джозефа Энге и Керли Саар уже вынесено постановление двух судебных инстанций. Заседание по делу Хелис Саартс еще предстоит.
Американец Джозеф Энге пошел на работу в языковую школу учителем английского в июле 2016 года. Сначала все было нормально, но в сентябре в письмах и сообщениях на Facebook от директора начали проскакивать фразы с сексуальным подтекстом. К ноябрю приставания стали более открытыми: "Я люблю тебя, Джо!", "Поцелуй меня", "Займись со мной любовью", "Мне нужна физическая близость", "Просто займемся сексом".
Энге отвечал отказом, подчеркивая, что у между ними возможны только рабочие отношения. К декабрю же домогательства превратились в угрозы: "Я убью тебя", "Ты не можешь просто так меня бросить", "Считай, что ты мертв". Немногим позже произошел случай, описанный выше, когда Лайгу заявилась к мужчине домой.
Директор заваливала мужчину письмами и сообщениями, и одновременно с этим директор делилась всем этимс коллективом, распространяла слухи и вымыслы. По словам Энге, она постоянно звонила его друзьям и коллегам и пыталась выпытать о нем что-нибудь.
В итоге в феврале 2017 года Энге был уволен из школы. Через некоторое время из школы ушла и Керли Саар. По ее словам, директор общалась с ней оскорбительно и распространяла клевету, так как ревновала сотрудницу, считая, что у Саар отношения с Энге. Суд встал на сторону экс-сотрудницы и назначил ее возмещение ущерба в 1237 евро. Энге также выиграл дело в судах двух инстанций.
Теперь Энге говорит, что ему даже жаль Сигне Лайгу. Школа и коллектив — отличные, клиенты довольны, а вот сотрудники — нет, так как директор делает их жизнь невыносимой.
Более того, некогда успешная языковая школа сейчас испытывает финансовые трудности. По состоянию на 23 октября, школа имеет налоговый долг в 31 000 евро