30.04.2018, 18:00

Приземляющийся самолет напугал жителей Кристийне: ”такого гула раньше не бывало”

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rus.delfi.ee
EST 7
Lennukid maandumas külgtuules Tallinna
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Вчера вечером в редакцию обратились несколько взволнованных читателей и рассказали, как в Кристийне идущий на посадку самолет напугал местных жителей.

”Дети проснулись и были вне себя”, — написал один читатель.

”У нас тут постоянно летают самолеты, то такого шума раньше не было”, — сообщил другой.

Представитель Таллиннского аэропорта сказал, что все приземляющиеся и вылетающе от ниха самолеты имеют соответствующий сертификат об уровне шума. По его словам, на уровень шума могут влиять температура воздуха, атмосферное давление, направление ветра и скорость, так что при стечении нескольких неблагоприятных обстоятельств шум может усилиться.

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