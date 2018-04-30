Приземляющийся самолет напугал жителей Кристийне: ”такого гула раньше не бывало”

Вчера вечером в редакцию обратились несколько взволнованных читателей и рассказали, как в Кристийне идущий на посадку самолет напугал местных жителей.

”Дети проснулись и были вне себя”, — написал один читатель.

”У нас тут постоянно летают самолеты, то такого шума раньше не было”, — сообщил другой.

Представитель Таллиннского аэропорта сказал, что все приземляющиеся и вылетающе от ниха самолеты имеют соответствующий сертификат об уровне шума. По его словам, на уровень шума могут влиять температура воздуха, атмосферное давление, направление ветра и скорость, так что при стечении нескольких неблагоприятных обстоятельств шум может усилиться.