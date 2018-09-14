”Приятной эту жизнь не назовешь”. Бывший заключенный рассказал о том, что ждет насильников в тюрьме

”Насильники и совершившие другие преступления сексуального характера люди в Эстонии содержатся в Тартуской тюрьме, где для них имеется специальное отделение. Такое же крыло для секс-преступников появится и в новой Таллиннской тюрьме. Сейчас в Таллиннской тюрьме есть лишь несколько насильников, но исходя из отношения к ним других заключенных можно сказать, что легкой их жизнь в тюрьме назвать нельзя”.

Мужчина рассказал о двух насильниках, которых другие заключенные игнорировали и над которыми издевались. Время от времени кто-то более эмоциональный пускал в ход кулаки.

По словам экс-заключенного, насильники сразу же становятся изгоями, семья их тоже не поддерживают и даже охранники смотрят косо. ”Никто с ними особо не общался. Только изредка в случае острой необходимости”.

”Поскольку товар в тюремном магазине довольно дорогой, а поддержка извне у насильников, как правило, отсутствует, и заработать за решеткой они тоже особо не могут (в закрытой части максимально 40 евро в месяц), то не могут они и приобретать еду и другие вещи (телевизор, радио и прочее), которые могут позволить себе т. н. обычные преступники”.