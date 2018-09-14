14.09.2018, 11:11

”Приятной эту жизнь не назовешь”. Бывший заключенный рассказал о том, что ждет насильников в тюрьме

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rus.delfi.ee
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”Приятной эту жизнь не назовешь”. Бывший заключенный рассказал о том, что ждет насильников в тюрьме
Shutterstock

Использование ”жидкого экстази” (гаммагидроксибутирата, GHB) для совершения изнасилования в Эстонии очень распространено, пишет Eesti Ekspress. Вышедший недавно на свободу мужчина рассказал, какая жизнь ждет насильников в тюрьме.

”Насильники и совершившие другие преступления сексуального характера люди в Эстонии содержатся в Тартуской тюрьме, где для них имеется специальное отделение. Такое же крыло для секс-преступников появится и в новой Таллиннской тюрьме. Сейчас в Таллиннской тюрьме есть лишь несколько насильников, но исходя из отношения к ним других заключенных можно сказать, что легкой их жизнь в тюрьме назвать нельзя”.

Мужчина рассказал о двух насильниках, которых другие заключенные игнорировали и над которыми издевались. Время от времени кто-то более эмоциональный пускал в ход кулаки.

По словам экс-заключенного, насильники сразу же становятся изгоями, семья их тоже не поддерживают и даже охранники смотрят косо. ”Никто с ними особо не общался. Только изредка в случае острой необходимости”.

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”Поскольку товар в тюремном магазине довольно дорогой, а поддержка извне у насильников, как правило, отсутствует, и заработать за решеткой они тоже особо не могут (в закрытой части максимально 40 евро в месяц), то не могут они и приобретать еду и другие вещи (телевизор, радио и прочее), которые могут позволить себе т. н. обычные преступники”.

”В открытой тюрьме в Марту секс-преступников больше. Один из них — хорошо известный общественности серийный насильник Ээро Песур. По правилам открытой тюрьмы он мог ежедневно ездить на своей машине на работу. Каждые две недели его отпускали в магазин, а раз в месяц на три дня домой. Поскольку он половину своей жизни провел за решеткой и стал уже для этой системы своим, то полностью его не игнорировали. Многие с ним общались, но это — исключение. Хотя если речь заходила об изнасилованиях, то Песур предпочитал не высовываться. Если в такие моменты он все-таки попадал в поле зрения других заключенных, то без унижений и тумаков не обходилось. Однажды он так сильно ”поскользнулся” на мокром кухонном полу, что потом еще долго ходил с побитым глазом”.

”Другой насильник — 70-летний мужчина, которые в общей сложности отсидел за изнасилования 20 лет, а сейчас отбывает еще 9 за изнасилование нескольких женщин при помощи GHB. Одну из жертв, которая осмелилась обратиться в полицию, он просто убил. С этим заключенным не общался никто. Он содержался в одной камере с педофилами, и остается только догадываться, что там происходило по ночам”.

”В отделении для молодых преступников, которое сейчас располагается в Вируской тюрьме (Йыхви) сам я не был, но говорят, что насильникам там живется намного хуже. Там содержатся осужденные в возрасте 14-21 лет. Их, что называется, и опускают, и всячески унижают другими способами”.

”Поэтому советую всем, кто подумывает о том, чтобы использовать жидкий экстази для того, чтобы облегчить изнасилование, подумать, хотят ли они такой жизни в тюрьме, которая уготована насильникам. Во всяком случае легкой и приятной ее не назовешь”, — резюмирует бывший заключенный.

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