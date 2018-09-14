”Приятной эту жизнь не назовешь”. Бывший заключенный рассказал о том, что ждет насильников в тюрьме

”В открытой тюрьме в Марту секс-преступников больше. Один из них — хорошо известный общественности серийный насильник Ээро Песур. По правилам открытой тюрьмы он мог ежедневно ездить на своей машине на работу. Каждые две недели его отпускали в магазин, а раз в месяц на три дня домой. Поскольку он половину своей жизни провел за решеткой и стал уже для этой системы своим, то полностью его не игнорировали. Многие с ним общались, но это — исключение. Хотя если речь заходила об изнасилованиях, то Песур предпочитал не высовываться. Если в такие моменты он все-таки попадал в поле зрения других заключенных, то без унижений и тумаков не обходилось. Однажды он так сильно ”поскользнулся” на мокром кухонном полу, что потом еще долго ходил с побитым глазом”.
”Другой насильник — 70-летний мужчина, которые в общей сложности отсидел за изнасилования 20 лет, а сейчас отбывает еще 9 за изнасилование нескольких женщин при помощи GHB. Одну из жертв, которая осмелилась обратиться в полицию, он просто убил. С этим заключенным не общался никто. Он содержался в одной камере с педофилами, и остается только догадываться, что там происходило по ночам”.
”В отделении для молодых преступников, которое сейчас располагается в Вируской тюрьме (Йыхви) сам я не был, но говорят, что насильникам там живется намного хуже. Там содержатся осужденные в возрасте 14-21 лет. Их, что называется, и опускают, и всячески унижают другими способами”.
”Поэтому советую всем, кто подумывает о том, чтобы использовать жидкий экстази для того, чтобы облегчить изнасилование, подумать, хотят ли они такой жизни в тюрьме, которая уготована насильникам. Во всяком случае легкой и приятной ее не назовешь”, — резюмирует бывший заключенный.