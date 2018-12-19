Привязанные к стульям старики и двери на замках. О жизни в одном адском доме призрения

Ограничение свободы передвижения, привязанные к стульям подопечные, использование против них силы — это лишь единичные примеры, как в южно-эстонском доме призрения Kose Kodu работники относятся к клиентам. Об этом узнали советники канцлера права, пришедшие в учреждение с внезапной проверкой.
”Я жалуюсь на жестокость, похабность и безразличие санитаров. Моему близкому за год ни разу не помогли сесть, его гигиена — просто невероятна, зубы нечищены…”, — рассказал человек, чей родственник находится на попечении в этом учреждении. Также там проживают люди с деменцией и проблемами психики.
Отчет о проверке — это девять страниц А4. И по сравнению с написанным там рассказ того человека — еще очень даже ничего.
Например, люди не выходят из своих комнат: замки некоторых комнат устроены так, что без ключа их можно открыть только со стороны коридора.