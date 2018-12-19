19.12.2018, 08:05

Привязанные к стульям старики и двери на замках. О жизни в одном адском доме призрения

 (51)
rus.delfi.ee
EST 10
Käed
фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

Ограничение свободы передвижения, привязанные к стульям подопечные, использование против них силы — это лишь единичные примеры, как в южно-эстонском доме призрения Kose Kodu работники относятся к клиентам. Об этом узнали советники канцлера права, пришедшие в учреждение с внезапной проверкой.

”Я жалуюсь на жестокость, похабность и безразличие санитаров. Моему близкому за год ни разу не помогли сесть, его гигиена — просто невероятна, зубы нечищены…”, — рассказал человек, чей родственник находится на попечении в этом учреждении. Также там проживают люди с деменцией и проблемами психики.

Отчет о проверке — это девять страниц А4. И по сравнению с написанным там рассказ того человека — еще очень даже ничего.

Например, люди не выходят из своих комнат: замки некоторых комнат устроены так, что без ключа их можно открыть только со стороны коридора.

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