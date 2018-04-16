”Приветствуется любая сумма”. Кая Каллас призвала реформистов поддержать партию

На общем собрании Партии реформ, которое состоялось в минувшую субботу, как новый председатель партии Кая Каллас, так и генеральный секретарь Керт Валдару призвали однопартийцев совершать партии пожертвования.

"У партии никогда ранее не было таких больших долгов. Кроме того, нам нужны деньги на избирательную кампанию. Ясно, что выделяемых из госбюджета средств для этого не хватит”, — сказала Каллас.

”Приветствуется любое пожертвование. Будь то 5,10, 25 или 1000 евро”, — добавила она.

Валдару сообщил, в субботу при помощи терминала для банковских карт на месте было собрано 2120 евро.