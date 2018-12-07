"Приватизация земли, необходимой для общественного пользования, недопустима". Таллинн волнуется о судьбе участков у площади Вабадузе

Таллиннское городское собрание уже семь лет назад решило ходатайствовать о передаче этой земли в муниципальную собственность. И позиция города с тех пор не изменилась, подчеркнула Вырк. Даже продажа в частную собственность рва, прилегающего к Ингеманландскому бастиону, нанесла бы ущерб общественным интересам и донельзя осложнила реализацию детальной планировки площади Вабадузе.

Вырк высказала сожаление, что государство отказало в передаче участков бывшего рва, окружавшего бастионы, в муниципальную собственность, а теперь еще по кускам продает их в частную собственность, в то время, как город планировал за счет этой земли сделать привлекательнее весь комплекс площади и ее окружения. Площадь участков, о которых речь, 2139 кв.м. Детальная планировка, которая в корне меняла основное решение площади, Харьюорга и бульвара Каарли, из-за разногласий в вопросе собственности не была утверждена, в то время, как планировалось, что эти участки станут продолжением зоны площади Вабадузе. Поэтому город на их приватизацию согласиться не может.

Несмотря на противостояние города, Земельный департамент уже завершил производство по оставлению участков в государственной собственности, так что юридически Таллинн имеет возможность ходатайствовать о передаче государственной земли в муниципальную собственность на основании Закона о государственном имуществе.