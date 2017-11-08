Присяжный адвокат: в борьбе за детей не выбирают методы

На прошедшей в понедельник, 6 ноября, конференции присяжный адвокат Мария Мяги-Рохтметс, часто сталкивающаяся с бракоразводными процессами, сказала, что равноправия в сфере воспитания детей до сих пор не наблюдается, хотя конституция и конвенция о правах человека ООН предусматривает равные права для отца и матери, говорится в пресс-релизе.

По словам Рохтметс, статья Конституции 27 предусматривает, что супруги имеют равные права и обязанности, которые касаются воспитания и заботы о детях. Конвенция по правам человека ООН также гласит, что отец и мать равны как в правах, так и в обязанностях. ”Нет никакого прямого указания на то, что ребенок после развода должен остаться с матерью”, — рассказала присяжный адвокат.

По словам Рохтметс, отцы все лучше осведомлены о своих правах и стремятся их защищать, что в свою очередь влечет за собой споры в суде. ”К сожалению, эти споры очень бурные и зачастую нелицеприятные, — сказала присяжный адвокат. — В этих случаях методы борьбы уже не выбирают. В спорах родители исходят из своих интересов, и дети — это зачастую лишь инструменты, которые используют в этой борьбе”.

По словам Рохтметс, мамы часто находят причины, почему они не могут позволить детям встречаться с отцом. ”В качестве оправданий указывают на то, что отец неправильно повязывает шарф или дает не ту еду не в то время — например, ребенок пришел домой и сказал, что ходил с папой есть гамбургеры! Или отец поехал с ребенком на даче кататься на лодке по озеру, а ведь она могла сломаться!”

К сожалению, в последнее время появился новый подход к судебным разбирательствам, связанным с детьми. ”Взрослые все больше хитрят, обращаясь к психологам, психиатрам и правоохранительным органам. Например, если ребенок вернулся от отца и ведет себя, по мнению матери, как-то по-другому, то сразу обращаются к психологу — даже если ребенок просто не туда повернул голову или покусал свою сестру”.

Если отец надевает на свою маленькую дочь красивое платье и заплетает косички, то это, по словам Рохтметс, рассматривается как домогательство. ”Если отец с маленьким сыном купаются в ванной, плещутся и брызгаются, это может быть педофилией. Это не шутка — такие аргументы используют, чтобы победить в споре за права на опеку”.

Рохтметс приводит еще один пример: например, после длительных разбирательств отец получает право видеться с детьми, но тут появляется еще одна преграда — его новая спутница не согласна. ”Тогда отец должен придумать, как при таких семейных обстоятельствах сохранить рассудок и остаться мужчиной, который всех радует и которым все гордятся”.

”Мы можем учить мужчин быть отцами в традиционной семье. Но, к сожалению, никто не может научить, как быть разведенным отцом. Эти навыки нужно получать самим. Но мне кажется, что нет оснований, которые помешали бы нам научить детей, как быть людьми!”, — добавила Мария Мяги-Рохтметс.

Приуроченную ко Дню отца конференцию ”А мне нравятся эстонские мужчины!” открыл ректор Таллиннского университета Тийт Ланд. С докладами выступили писатель Март Кадастик, присяжный адвокат Мария Мяги-Рохтметс, духовник Яан Таммсалу, руководитель Центра аутистов Ивика Мяги, ректор Академии внутренних дел Катри Райк, семейный терапевт Пилле Муррик и актриса Рита Рятсепп.

В дебатах ”Является ли мужчина в Эстонии хорошим отцом?” участвовали консультант по отношениям в паре PREP Ханнес Хермакюла, журналист Дагмар Ламп и предприниматель Тийт Прууль.

Конференцию организовали представители фонда SA Väärtustades Elu, под руководством которого с 2012-го года проводятся конференции в честь Дня отца и Дня матери. Конференцию поддержали Совет по налогам на азартные игры и Совет церквей Эстонии.