07.08.2018, 18:56

Присоединившийся к Eesti 200 Маргус Цахкна: у меня нет лидерских амбиций

 (5)
Вахур Кооритс
Вахур Кооритс
 
EST
Margus Tsahkna
Margus TsahknaFoto: Hendrik Osula

Сегодня появилась долгожданная новость, что в прошлом году покинувший IRL Маргус Цахкна присоединился к политическому движению Eesti 200. Цахкна пояснил, почему он сделал такой выбор.

"Никакого секрета, абсолютно открыто я и инициаторы Eesti 200 говорили, что я участвовал в различных их совещаниях. Таких качественных и компетентных касающихся будущего Эстонии идей и дискуссий я раньше не видел в своей политической карьере. Во-вторых, я хотел видеть, есть ли у этих людей, которые сами ежедневно не активны в политике, а каждый день отвечают за реализацию различных идей в своих областях, смелость и организаторские способности, чтобы выступить и организоваться. На сегодняшний день могу сказать, что члены Eesti 200 — явно такая сила, куда я хотел бы внести и свой вклад", — заявил Цахкна.

Читайте также:

"Мне нравится, что желание нравиться людям и политическая логика в их случае не работает. Смотрят конкретно те темы и преграды, которые нужно устранить, чтобы потенциал жителей Эстонии раскрылся. Все ведь знают эти страшные цифры будущего, будь они связаны с демографией или рынком труда. Государство должно быть персональным, каждый человек из 1,3 млн должен чувствовать, что никого не бросают. На эти темы смотрят смелы и свежим взглядом. Это очень мне симпатично", — продолжил он.

Самой приоритетной темой Eesti 200 Цахкна назвал пересмотр всего государственного устройства.

При этом он не хочет быть главой Eesti 200: "У меня нет лидерских амбиций. Если есть темы, где я могу поделиться своей компетенцией, то я очень доволен этим. Я по опыту могу сказать, чего нельзя делать. Нужно сфокусироваться на содержании, его объяснении, создании образов, чтобы сложные речи стали понятнее людям, это достаточная работа".

Баллотироваться ли на следующих выборах в Рийгикогу, Цахкна для себя еще не решил.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Испанский истребитель произвел по ошибке запуск боевой ракеты в районе Отепя. Ракету разыскивают

07.08.2018
Сегодня в 15.44 в тренировочной зоне военно-воздушных сил в районе Отепя произошло ЧП — испанский истребитель Eurofighter по ошибке произвел запуск боевой ракеты класса ”воздух-воздух”. Точная траектория движения ракеты, ее местоположение и статус выясняются.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Причина пожара в квартале Вольта до сих пор неизвестна. Цены на квартиры не снизили

07.08.2018
Первые жильцы смогут переехать в дома в квартале Вольта в IV квартале этого года. Интерес клиентов к этим домам по-прежнему активен. "В июле мы также заключили несколько новых сделок купли-продажи", — отметил член правления Endover kinnisvara Оливер Макко.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Safari
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Princeton
69,- €
27,60 €
Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
189,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €

Машинист поезда Elron спас бежавшего по железной дороге двухлетнего малыша

07.08.2018
Сегодня в дообеденное время машинист поезда Elron, пересекавшего таллиннский микрорайон Рахумяэ, заметил малыша, бежавшего по железной дороге. Машинист остановил поезд, и при помощи полиции ребенок вернулся к своим родителям.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Полицейского признали виновным в утечке секретной информации и других нарушениях закона

07.08.2018
Сегодня в Пярнуском уездном суде в порядке согласительного производства признали виновным капитана полиции Ляэнеской префектуры, обвинявшегося в утечке информации, являющейся государственной тайной — в разглашении информации о слежке, в уничтожении доказательств по уголовным делам, а также в в искусственном их создании.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Очищение и увлажнение! Как правильно ухаживать за кожей летом

07.08.2018
Летом на кожу воздействуют множество неблагоприятных факторов: солнечные лучи, ветер, высокая температура окружающего воздуха. Все они ухудшают состояние кожи, делая ее более подверженной воспалительным процессам и возрастным изменениям. О том, как правильно ухаживать за кожей в летний период Delfi рассказала Элла Туз, косметолог и врач дерматовенеролог, представитель Vitaclinika.
Подробнее