Присоединившийся к Eesti 200 Маргус Цахкна: у меня нет лидерских амбиций

"Никакого секрета, абсолютно открыто я и инициаторы Eesti 200 говорили, что я участвовал в различных их совещаниях. Таких качественных и компетентных касающихся будущего Эстонии идей и дискуссий я раньше не видел в своей политической карьере. Во-вторых, я хотел видеть, есть ли у этих людей, которые сами ежедневно не активны в политике, а каждый день отвечают за реализацию различных идей в своих областях, смелость и организаторские способности, чтобы выступить и организоваться. На сегодняшний день могу сказать, что члены Eesti 200 — явно такая сила, куда я хотел бы внести и свой вклад", — заявил Цахкна.

"Мне нравится, что желание нравиться людям и политическая логика в их случае не работает. Смотрят конкретно те темы и преграды, которые нужно устранить, чтобы потенциал жителей Эстонии раскрылся. Все ведь знают эти страшные цифры будущего, будь они связаны с демографией или рынком труда. Государство должно быть персональным, каждый человек из 1,3 млн должен чувствовать, что никого не бросают. На эти темы смотрят смелы и свежим взглядом. Это очень мне симпатично", — продолжил он.

Самой приоритетной темой Eesti 200 Цахкна назвал пересмотр всего государственного устройства.

При этом он не хочет быть главой Eesti 200: "У меня нет лидерских амбиций. Если есть темы, где я могу поделиться своей компетенцией, то я очень доволен этим. Я по опыту могу сказать, чего нельзя делать. Нужно сфокусироваться на содержании, его объяснении, создании образов, чтобы сложные речи стали понятнее людям, это достаточная работа".

Баллотироваться ли на следующих выборах в Рийгикогу, Цахкна для себя еще не решил.