”Природу якобы не загрязняют — полная чушь”. Откровения работающего на заводе в Финляндии эстоноземельца

Эстоноземелец, успевший поработать на двух заводах по рафинированию древесины в Финляндии, описывает то, как там протекает работа за закрытыми дверьми. По его словам, природа очень сильно загрязняется, пишет Maaleht.
”На самом деле происходит довольно приличное загрязнение природы. То, что природу якобы не загрязняют — полная чушь”, — говорит Николай (имя изменено — прим. ред.) По его словам, спорные места можно заметить уже в само начале процесса.
В самом начале древесину транспортируют на площадку для сбора, откуда она потом идет на очистку. А вот очистки остаются там лежать и гнить, и всю эту гниль дождевая вода смывает с площадки в природу, рассказывает мужчина.
Николай отмечает, что в завод в Лаппеэнранта спускает в озеро уже очищенную воду, но во время ремонтных работ туда попадает и грязная вода. В таких случаях на озере устанавливаются сборщики загрязняющих веществ, но они не всегда эффективны.
”Не думаю, что такого в Эстонии не произойдет, — говорит мужчина, рассказывая о возможных авариях с контейнерами с растворами, — И они не в литрах, а в тоннах. Контейнеры по три-четыре тонны. И теперь представьте, что с одним контейнером что-то произойдет. В сущности, это как будто накопление отравы на берегу Эмайыги”.
Николай подтверждает, что на случай аварии есть защита, но в итоге все так и так попадает в канализацию.
Сейчас он работает на заводе по рафинированию древесины в Раума. По его словам, в той части реки, откуда они берут воду и куда сливают ее, рыба не водится, а там где река впадает в море даже есть часть, где вода слишком чистая для того, чтобы там могли обитать живые организмы.
Получается, что проблема заводов по рафинированию в том, что сливаемая имя вода слишком сильно очищена, и оттуда пропадают необходимые для живых организмов питательные вещества.
Завод в Лаппеэнранта более старый, но его обновляют каждый год. Производство создает неприятный запах — не сильный, к которому можно привыкнуть. По словам Николая, нет ни одного завода по рафинированию, который работал без запаха.
Протестов против строительства заводов, как сейчас происходит в Эстонии с планируемым под Тарту целлюлозным заводом, в Финляндии не наблюдается. Николай считает, что финны вообще не говорят ничего против заводов.
”А если с их заводами что-то и случается, то держат рот на замке — мол один раз случилось, в следующий раз может и не повторится”, — рассказывает Николай и приводит в качестве примера никелевый завод в Талвиваара, где произошла катастрофа, но никто не протестовал.
В 2012 году с водохранилища никелевого завода Талвиваара произошла утечка примерно 600 000 кубометров воды, содержащей ядовитые отходы. Тогда в одном из ручьев в трех километрах от Талвиваара концентрация урана в 50-80 раз превышала норму.
”Я бы на том никелевом заводе. Почва полностью загрязнена. Питьевая вода на месте вообще не пригодна к употреблению. Но люди живут там. В основном именно из-за работы… Видимо, деньги и есть то, на чем все это держится”, — вздыхает Николай.