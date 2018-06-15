”Природу якобы не загрязняют — полная чушь”. Откровения работающего на заводе в Финляндии эстоноземельца

”Не думаю, что такого в Эстонии не произойдет, — говорит мужчина, рассказывая о возможных авариях с контейнерами с растворами, — И они не в литрах, а в тоннах. Контейнеры по три-четыре тонны. И теперь представьте, что с одним контейнером что-то произойдет. В сущности, это как будто накопление отравы на берегу Эмайыги”.

Николай подтверждает, что на случай аварии есть защита, но в итоге все все равно попадает в канализацию.

Сейчас он работает на заводе по рафинированию древесины в Раума. По его словам, в той части реки, откуда они берут воду и куда сливают ее, рыба не водится, а там где река впадает в море даже есть часть, где вода слишком чистая для того, чтобы там могли обитать живые организмы.

Получается, что проблема заводов по рафинированию в том, что сливаемая имя вода слишком сильно очищена, и оттуда пропадают необходимые для живых организмов питательные вещества.

Завод в Лаппеэнранта более старый, но его обновляют каждый год. Производство создает неприятный запах — не сильный, к которому можно привыкнуть. По словам Николая, нет ни одного завода по рафинированию, который работал без запаха.

Протестов против строительства заводов, как сейчас происходит в Эстонии с планируемым под Тарту целлюлозным заводом, в Финляндии не наблюдается. Николай считает, что финны вообще не говорят ничего против заводов.

”А если с их заводами что-то и случается, то держат рот на замке — мол один раз случилось, в следующий раз может и не повторится”, — рассказывает Николай и приводит в качестве примера никелевый завод в Талвиваара, где произошла катастрофа, но никто не протестовал.

Erakogu

В 2012 году с водохранилища никелевого завода Талвиваара произошла утечка примерно 600 000 кубометров воды, содержащей ядовитые отходы. Тогда в одном из ручьев в трех километрах от Талвиваара концентрация урана в 50-80 раз превышала норму.

”Я бы на том никелевом заводе. Почва полностью загрязнена. Питьевая вода на месте вообще не пригодна к употреблению. Но люди живут там. В основном именно из-за работы… Видимо, деньги и есть то, на чем все это держится”, — вздыхает Николай.