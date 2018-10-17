17.10.2018, 12:27

Приостановлены полномочия двух депутатов Таллиннского горсобрания


rus.delfi.ee
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Pilt on illustratiivneFoto: Ilmar Saabas

Таллиннская городская избирательная комиссия на основании личных заявлений приостановила депутатские полномочия Марики Туус-Лаул и Йоко Алендер в столичном собрании.

Вместо них депутатами назначены Эльмара-Йоханнес Труу и Антс Леэметс.

Полномочия Марики Туус-Лаул приостановлены до 1 марта 2019 года, а Йоко Алендер — до 17 апреля 2019 года.

Tallinn Hockey weekend
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