Приостановлены полномочия двух депутатов Таллиннского горсобрания
Таллиннская городская избирательная комиссия на основании личных заявлений приостановила депутатские полномочия Марики Туус-Лаул и Йоко Алендер в столичном собрании.
Таллиннская городская избирательная комиссия на основании личных заявлений приостановила депутатские полномочия Марики Туус-Лаул и Йоко Алендер в столичном собрании.
Вместо них депутатами назначены Эльмара-Йоханнес Труу и Антс Леэметс.
Полномочия Марики Туус-Лаул приостановлены до 1 марта 2019 года, а Йоко Алендер — до 17 апреля 2019 года.
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