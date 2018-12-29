Приостановка финансирования правительства США затронула и американское посольство в Эстонии

Соответствующее сообщение разместило на этой неделе посольство США в Эстонии на своей странице в Facebook.

"В настоящее время оказание запланированных паспортно-визовых услуг в Соединенных Штатах, а также в посольствах и консульствах США за рубежом будет продолжаться в течение срока отсутствия финансирования, если будет позволять ситуация", — говорится в сообщении.

"Мы не будем обновлять страницу до тех пор, пока не возобновятся операции в полном объеме, за исключением публикации срочной информации, относящейся к безопасности", — сообщило посольство.