29.12.2018, 13:40

Приостановка финансирования правительства США затронула и американское посольство в Эстонии

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rus.delfi.ee
EST 8
Ameerika, USA sümbolid
Ameerika, USA sümbolidFoto: Epp-Mare Kukemelk

В связи с приостановкой финансирования многих государственных учреждений из-за непринятого Конгрессом США бюджета оказание запланированных паспортно-визовых услуг в Соединенных Штатах Америки, а также в американских посольствах и консульствах за рубежом будет продолжаться в той мере, в какой будет позволять ситуация, пишет rus.err.

Соответствующее сообщение разместило на этой неделе посольство США в Эстонии на своей странице в Facebook.

"В настоящее время оказание запланированных паспортно-визовых услуг в Соединенных Штатах, а также в посольствах и консульствах США за рубежом будет продолжаться в течение срока отсутствия финансирования, если будет позволять ситуация", — говорится в сообщении.

"Мы не будем обновлять страницу до тех пор, пока не возобновятся операции в полном объеме, за исключением публикации срочной информации, относящейся к безопасности", — сообщило посольство.

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