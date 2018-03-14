Принятый Рийгикогу закон поможет найти и поддержать нуждающуюся в помощи молодежь

Рийгикогу принял инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о aсоциальном обеспечении и в другие законы. Согласно поправкам, местные самоуправления смогут оказывать проактивную поддержку нуждающимся в помощи молодым людям в возрасте от 16 до 26 лет, чтобы они могли вернуться в образовательные учреждения и на рынок труда, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Цель закона — помочь молодым людям, которые не учатся, не работают, не ищут работу и не выходят на рынок труда, хотя не имеют на это уважительной причины. Для того, чтобы выйти из неблагоприятного положения, такие молодые люди могут нуждаться в активной поддержке государства, но сами не обращаются в соответствующие учреждения (например, Касса по безработице, центр Rajaleidja или местное самоуправление).

Закон позволяет местным самоуправлениям получать из регистра данных социальных услуг и пособий (STAR) информацию о проживающей в регионе молодежи, которая, возможно, нуждается в поддержке. Местные самоуправления смогут разыскать таких молодых людей, связаться с ними и, при необходимости и желании последних, предложить им помощь. Для этого в регистре данных STAR будет создана дополнительная функция обработки данных различных государственных регистров посредством Х-tee, которая будет отображать местному самоуправлению данные о проживающих в регионе молодых людях, информация о которых в государственных регистрах отсутствует.

Нуждающийся в помощи также имеет право сообщить социальному работнику, что отказывается от помощи и не хочет, чтобы его данные обрабатывались. После этого обработка его данных будет прекращена.

Помимо Закона о социальном обеспечении, поправки будут также внесены в Закон о налогообложении, Закон о налоге с оборота и в Кодекс об исполнительном производстве. Поправки к Закону о налоге с оборота необходимы в связи с налогом с оборота за оказание услуг личного помощника. Кодекс об исполнительном производстве будет изменен таком образом, что в дальнейшем в рамках исполнительного производства нельзя будет применять требования в отношении компенсаций, выплачиваемых на основании Закона об искусственном оплодотворении и защите эмбриона, и в отношении пособий репрессированным лицам, выплачиваемых согласно Закону о лицах, репрессированных оккупационными режимами.

За принятие закона (558 SE) проголосовали 66 депутатов и 12 депутатов воздержались.