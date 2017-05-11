Принятые правительством изменения посодействуют инвестициям в образование и упорядочиванию школьной сети

Правительство одобрило изменения принципов инвестирования в образовательную инфраструктуру, которые позволят ускорить процесс упорядочивания школьной сети и сделать его более гибким, сообщает Министерство образования и науки.

”Принципы инвестирования в образовательную структуру нужно обновить в соответствии с изменившимися обстоятельствами. Мы хотим усилить возможности местных самоуправлений и предоставить им больше ответственности и поддержки. Мы хотим обсудить с местными самоуправлениями возможность перенесения на них ответственности за содержание сети основных школ в будущем. Сегодняшние изменения — предложение более гибких решений при инвестировании — также приняты для достижения этой цели”, — сказала министр образования и науки Майлис Репс.

В соответствии с изменениями, ходатайствовать о государственных инвестициях для школ, предназначенных для учащихся с особыми образовательными потребностями, в дальнейшем смогут содержатели как муниципальных, так и частных школ.

Для организации школьной сети города Таллинна, как самой крупной единицы местного самоуправления, Министерство образования и науки и Таллиннская городская управа заключат отдельный договор. В Таллинне действует 41 муниципальная школа с гимназической ступенью, в таллиннских школах учится 31 процент от общего числа учеников Эстонии, поэтому проведение изменений школьной сети в Таллинне, по сравнению с другими единицами местных самоуправлений, является значительно более сложным и долгим процессом.

Инвестиции в модернизацию условий учебного процесса дадут местным самоуправлениям возможность привести в порядок школьную сеть. В результате будет обеспечена доступность получения основного образования в школьных зданиях оптимального размера, экономичных и с рациональным использованием площадей. Освободившиеся средства, которые ранее требовались на поддержание зданий, можно будет использовать в целях улучшения качества образования.