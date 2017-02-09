Принудительное объединение: правительство предложило 25 самоуправлениям объединиться с соседями

Правительство предложило принудительно объединить 25 волостей. Например, согласно предложению, из Хийумаа должно получиться одно самоуправление, волость Пейде должна объединиться с волостью Сааремаа, а также должна появиться волость Сетомаа.

Премьер-министр Юри Ратас, говоря об административной реформе на пресс-конференции правительства, сказал, что в Эстонии 26 самоуправлений, в которых меньше 500 жителей, но которые самостоятельно не начали переговоры об объединении. Правительство договорилось о направлениях объединения самоуправлений и сделало предложение по объединению 25 самоуправлениям, которые сами этого не захотели. "Рухну останется самостоятельным", — добавил премьер-министр.

Министр государственного администрирования Михаил Корб уточнил, что с другими самоуправлениями так не пойдет и правительство сделало предложения, кто с кем мог бы объединиться. "Для того, чтобы картина была более равномерной, ясной и логичной, следующие шаги необходимы", — подчеркнул Корб. Исключение сделали только для четырех островов: объединяться не должны Кихну, Рухну, Муху и Вормси. "Для остальных волостей попытаемся достичь критерия в 5000".

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Предлагается объединить

Локса и волость Куусалу;

волость Кейла, город Палдиски, волость Вазалемма, волость Падизе и город Кейла;

Эммасте и Пюхалепа с волостью Хийумаа;

Нарва-Йыэсуу и город Силламяэ;

волость Алатагузе, волости Иллука и Тойла;

Люганузе с волостью Кивиыли;

Коэру с образовавшейся волостью Ярва;

Ракке и Вяйке-Маарья;

волость Хальяла с волостью Раквере;

Канепи с волостью Пылва;

волость Саарде с волостью Хяэдемеэсте;

Тыстамаа с городом Пярну;

Юуру с Рапла;

Пейде с волостью Сааремаа;

волость Пейпсияэре, город Калласте и волость Пала;

волость Камбья с Юленурме;

Табивере с волостью Тарту;

волость Ныо с волостью Элва;

Луунья и Тяхтвере с городом Тарту;

Пука с волостью Отепя;

Антсла и волость Вастселийна с волостью Выру и

волости Вярска, Микитамяэ, Меремяэ вместе с деревнями волости Миссо в волость Сетомаа.

Корб указал, что правительство утвердило все эти предложения, предполагается, что в следующие три месяца все волости обговорят условия объединения и сделают правительству свои предложения, в какой форме, с какими названиями и центрами двинутся дальше.

Министр обороны Маргус Цахкна сказал, что он предсказывает, что в ближайшие месяцы в связи с предложениями по принудительному объединению будет иного шума и гама, но добавил, что это в порядке вещей. "Тогда снова соберется правительство и сделает то, что должно делать правительство, то есть решит. И к этому нужно привыкнуть, что это решать правительству. Больше ничего не поделаешь".

Когда начали реформу, в Эстонии было 213 самоуправлений, из них 183 волости и 30 городов. Сейчас в Эстонии 100 самоуправлений, из них 83 волости и 17 городов. Если предложения правительства вступят в силу, в Эстонии останется 69 самоуправлений, из которых 58 — волости и 11 — города.

Начавшие объединение самостоятельно самоуправления, по словам Корба, к настоящему времени утверждены.