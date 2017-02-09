Принудительное объединение: правительство предложило 25 самоуправлениям объединиться с соседями

Правительство предложило принудительно объединить 25 волостей. Например, согласно предложению, из Хийумаа должно получиться одно самоуправление, волость Пейде должна объединиться с волостью Сааремаа, а также должна появиться волость Сетомаа.
Премьер-министр Юри Ратас, говоря об административной реформе на пресс-конференции правительства, сказал, что в Эстонии 26 самоуправлений, в которых меньше 500 жителей, но которые самостоятельно не начали переговоры об объединении. Правительство договорилось о направлениях объединения самоуправлений и сделало предложение по объединению 25 самоуправлениям, которые сами этого не захотели. "Рухну останется самостоятельным", — добавил премьер-министр.
Министр государственного администрирования Михаил Корб уточнил, что с другими самоуправлениями так не пойдет и правительство сделало предложения, кто с кем мог бы объединиться. "Для того, чтобы картина была более равномерной, ясной и логичной, следующие шаги необходимы", — подчеркнул Корб. Исключение сделали только для четырех островов: объединяться не должны Кихну, Рухну, Муху и Вормси. "Для остальных волостей попытаемся достичь критерия в 5000".
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Предлагается объединить
Локса и волость Куусалу;
волость Кейла, город Палдиски, волость Вазалемма, волость Падизе и город Кейла;
Эммасте и Пюхалепа с волостью Хийумаа;
Нарва-Йыэсуу и город Силламяэ;
волость Алатагузе, волости Иллука и Тойла;
Люганузе с волостью Кивиыли;
Коэру с образовавшейся волостью Ярва;
Ракке и Вяйке-Маарья;
волость Хальяла с волостью Раквере;
Канепи с волостью Пылва;
волость Саарде с волостью Хяэдемеэсте;
Тыстамаа с городом Пярну;
Юуру с Рапла;
Пейде с волостью Сааремаа;
волость Пейпсияэре, город Калласте и волость Пала;
волость Камбья с Юленурме;
Табивере с волостью Тарту;
волость Ныо с волостью Элва;
Луунья и Тяхтвере с городом Тарту;
Пука с волостью Отепя;
Антсла и волость Вастселийна с волостью Выру и
волости Вярска, Микитамяэ, Меремяэ вместе с деревнями волости Миссо в волость Сетомаа.
Корб указал, что правительство утвердило все эти предложения, предполагается, что в следующие три месяца все волости обговорят условия объединения и сделают правительству свои предложения, в какой форме, с какими названиями и центрами двинутся дальше.
Министр обороны Маргус Цахкна сказал, что он предсказывает, что в ближайшие месяцы в связи с предложениями по принудительному объединению будет иного шума и гама, но добавил, что это в порядке вещей. "Тогда снова соберется правительство и сделает то, что должно делать правительство, то есть решит. И к этому нужно привыкнуть, что это решать правительству. Больше ничего не поделаешь".
Когда начали реформу, в Эстонии было 213 самоуправлений, из них 183 волости и 30 городов. Сейчас в Эстонии 100 самоуправлений, из них 83 волости и 17 городов. Если предложения правительства вступят в силу, в Эстонии останется 69 самоуправлений, из которых 58 — волости и 11 — города.
Начавшие объединение самостоятельно самоуправления, по словам Корба, к настоящему времени утверждены.