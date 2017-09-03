Примета времени: жители Эстонии все чаще сознательно выбирают одинокую жизнь

Более трети населения Эстонии живут одни. Как молодежь, так и пожилые. Причем во многом — это их собственный выбор, которым они совершенно довольны.

Молодые наслаждаются свободой, возможностью путешествовать и отсутствием необходимости быть связанными по рукам и ногам детьми, жилищными кредитами и прочими обязательствами. Да и многие пожилые люди прекрасно живут в одиночестве. В чем же плюсы и минусы такой свободы, и каковы последствия этой тенденции, выясняла ”МК-Эстония”.

Эстонцы называют таких людей Нипернаади — по аналогии с одноименным литературным героем, вечным странником и путешественником. Романтик и мечтатель, он не мог долго быть на одном месте.

Современные нипернаади, как правило, тоже не стремятся ни обзаводиться семьей (лишняя обуза и ненужные обязанности), ни покупать жилье в кредит (зачем связывать себя по рукам и ногам на 30 лет, если я не знаю, что будет завтра?), ни жить долго на одном месте (для них открыт весь мир, и в любой момент они могут сорваться с места и поехать в любую страну учиться или работать по одной из многочисленных программ).

Казалось бы, среди таких людей должны быть преимущественно мужчины. Однако в последнее время прекрасный пол тоже совсем не стремится выходить замуж и рожать детей. Все хотят жить для себя.

Вкус свободы

Алина (28) много лет жила за рубежом. Сначала училась, потом работала. Объездила полмира. Долгих отношений у нее ни с кем никогда не было. Последний раз, когда мужчина намекнул, что неплохо бы пожениться, она испугалась. И уехала в другую страну. Оседлость, обязательства — не для нее.

”Как подумаю, что нужно готовить кому-то каждый день завтраки и ужины, вытирать чьи-то слюни и минимум на три года после рождения ребенка выпадать из активной и свободной жизни, мне хочется убежать”, — говорит она.

Дмитрий (31) тоже пока не планирует жениться и обзаводиться семьей. Живет в свое удовольствие, играет в компьютерные игры, пьет каждый день пиво и наслаждается свободой.

Правда, в отличие от типичных нипернаади, он недавно купил себе квартиру. Ввязался в кабалу на много лет вперед. Но живет в одной комнате, в другой у него поселились бутылки. Множество бутылок. ”Моя семья”, — шутит он.

На прямой вопрос, что он все один да один, отвечает: ”Я, конечно, хочу жену и детей. Лучше двоих. Но пока достойной девушки не попалось”. И дальше следует длинный список качеств достойной девушки.

Одинокими хотят быть и некоторые вполне себе взрослые люди. Некоторые даже семейные.

”Можно ли меня назвать нипернаади, я не знаю, — улыбается Виктория (37). — У меня есть дети, но я очень хочу, чтобы они поскорее уже выросли, чтобы я могла жить одна и наслаждаться свободой. Меня тяготит рутина и жизнь на одном месте. И гложет тоска по странствиям. Увы, я слишком поздно поняла, что семейная жизнь — не для меня”.

И если есть в кармане пачка…

Нипернаади бывают не только молодыми. Алексею — 47 лет. Максиму — 46. Они оба живут с мамами. Ни собственного жилья, ни детей, женаты никогда не были. В багаже — лишь недолгие отношения с разными девушками.

Один — типичный нипернаади, постоянно путешествует, весь его скарб умещается в заплечный рюкзак. Объехал кучу стран, жил под открытым небом, а когда вернулся в Эстонию, понял, что все его друзья давно уже остепенились. Да и девушки как-то не горят желанием с ним, таким перекати-поле, строить отношения. К тому же у многих уже дети, а ему нужна попутчица — чтобы ездила с ним по миру автостопом и спала в палатке.

”Я принципиально не буду покупать свое жилье, — говорит он. — Потому что фактически ты платишь за воздух. Ввязываешься в долговременные обязательства и думаешь, что это твое. На самом деле даже стены — не твои, а товарищества”.

Он приводит в пример европейские страны, где много пустующего жилья, и хозяева рады пускать за просто так, лишь бы ты поддерживал дом в порядке, чтобы он не рушился.

”Еще меня раздражает вещизм, — обводит он рукой квартиру мамы, где живет. — Мама все тащит и тащит в дом вещи, говорит: это для тебя. А мне это все не нужно! Книги разве что. Да и то некоторые…”

Второй же вообще считает, что родители же будут жить не вечно, и зачем покупать жилье, если ему так и так достанется большая квартира в центре города. Он и рад бы путешествовать, но денег не хватает. Работа то есть, то нет. Да, по сути, и чего напрягаться — мама всегда рядом, мама всегда накормит, даже если ничего не заработал. На сигареты и выпивку хватает — и то хорошо.

Один дома

Вячеслав (58) дважды был женат. Оба раза неудачно. В итоге в 50 лет, пережив инфаркт и устав от пилорамы (второй жены), он оставил все и ушел на съемную квартиру.

”Дети выросли, жена надоела, а одному жить весьма хорошо, — говорит он. — Дома чистота и порядок, готовлю я сам и гораздо вкуснее, чем многие женщины. А если соскучусь по женскому обществу, то есть у меня пара подруг, лет на 10–15 моложе, которых я при желании зову в гости. И никто не пилит и не достает. Начинают качать права — вежливо указываю на дверь”.

Марии (60) тоже одной живется неплохо. Дети уже давно отдельно. Она работает, денег хватает. А стирать и убирать за кем-то — ей совершенно не нужно.

”Ну что эти мужики могут дать? — вопрошает она. — Проблем куча, работы — приготовь, принеси, унеси — добавляется, вечно ноют и жалуются на здоровье, мамочку себе ищут. При этом, как правило, если работают, то зарабатывают в этом возрасте уже немного. А то и вовсе пенсионеры. Да и необходимости в мужских руках, гвоздь там прибить, у меня такой острой нет — все облагорожено и обустроено, по дому практически ничего делать не надо. А если надо — позову кого-то из знакомых, денег дам или бутылку, он сделал и ушел”.

Сейчас, говорит она, у нее полная свобода, и ни под кого подстраиваться не надо.

Тем более что с годами, отмечают оба, характер у людей портится. И если в молодости еще можно было пойти на компромисс, то с возрастом выводит из себя даже малейшая мелочь типа не туда положенной вещи. И шансов, что найдется кто-то с такими же ценностями, маловато. А терпеть кого-то — зачем? Им вполне себе хорошо одним.

”Жизнь одна. Я столько лет терпел, так что хотя бы на старости лет хочу наслаждаться и жить так, как я хочу”, — улыбается Вячеслав.

Финансы и романсы

Чисто теоретически, одинокие люди — менее выгодны для государства. Поскольку те, у кого есть семья, как правило, зарабатывают больше по сравнению с ровесниками с тем же уровнем образования — все же наличие жены и детей, а также кредитных обязательств, стимулирует, как правило, к тому, чтобы увеличивать свои доходы. Как следствие — государство получает больше налогов.

Однако перепроверить это предположение не удалось. В Налогово-таможенном департаменте ”МК-Эстонии” ответили, что у них нет статистики по количеству одиноких налогоплательщиков в Эстонии и порядку их доходов.

Да и, например, у вышеупомянутых Марии, Дмитрия и Вячеслава доходы — очень неплохие. Хотя живут они одни. У них стимул — зарабатывать на собственные удовольствия.

Можно также предположить, что если молодой человек или девушка, которые долго путешествовали и жили в стиле перекати-поле, в какой-то момент решат остепениться и приобрести себе, наконец-то, свое постоянное жилье, то им будет сложнее получить кредит. Поскольку чем старше человек, тем меньше шансов, что ему дадут кредит на максимальный срок в 30 лет.

Однако в двух крупнейших банках страны это предположение опровергли. Мол, они смотрят не на возраст человека, а на его доход, и, как правило, чем старше человек, тем больше ценятся его умения, знания и опыт, и тем больше он получает.

В Swedbank почти 45% клиентов, которые берут кредит, — в возрасте от 26 до 35 лет. И 25% — в возрасте от 36 до 45 лет.

Как правило, отмечают в банке, у клиентов в возрасте от 35 до 45 лет уже имеется стабильный доход, кроме того, ранее у них уже был опыт финансовых обязательств. Клиенты в этом возрасте обращаются за кредитом с целью сменить жилье на более просторное.

”В связи с этим можно говорить о том, что у клиентов данного профиля нет больших препятствий для получения жилищного кредита”, — подытоживают там.

Хотя все же средний получатель жилищного кредита у них — это человек в возрасте от 28 до 30 лет, имеющий средний доход в размере 1000–1500 евро.

В банке SEB сообщили, что в 2015–2016 годах самой активной группой, покупающей свою недвижимость, тоже стали люди в возрасте 25–34 лет. Свой первый займ берут обычно люди в возрасте 27–28 лет. Они же чаще всего и ходят на консультации по кредитам.

”Люди в возрасте после 30 в основном уже покупают свой второй объект или меняют свое жилье на другое”, — сообщили в банке.

Взгляд в будущее

Но вот представим, что наши молодые нипернаади — уже не молодые. Некоторые, может, даже и не нипернаади: остепенятся и заведут все-таки семью. Но обычно с годами человек все больше и больше привыкает к своему образу жизни, и уйти с накатанных рельсов уже довольно сложно.

Как правило, у людей с возрастом здоровье лучше не становится. Как следствие, может снизиться доход. У одинокого пожилого человека, если родители уже умерли, а других близких родственников, которые готовы о нем позаботиться, нет, выходов не так-то много — только идти просить помощи у государства.

Прожиточное пособие — не ахти какое, 130 евро в месяц. Правда, с этого года будут платить еще раз в год 115 евро от государства — но то одиноким пенсионерам. В Таллинне — еще дополнительно 76,7 евро от города, но тоже только пенсионерам. А если наш нипернаади — еще не пенсионер, но одинок, то может прийтись несладко.

Есть те, кто считает, что одинокие люди, которые не хотят обзаводиться детьми, — убыток для государства. Помимо того, что им с возрастом может понадобиться все больше и больше помощи — как в виде пособий, так и вследствие немощности и необходимости в социальных услугах, они расшатывают и без того неустойчивое положение в социальной сфере.

Ведь во избежание демографического кризиса каждая пара людей должна родить как минимум двух детей — будущих налогоплательщиков, из дохода которых и будут старикам потом платить пенсии и лечить больных. А если человек всю жизнь жил в свое удовольствие, работал нерегулярно, нелегально и неофициально, налогов не платил, а на старости лет пришел с просьбой ”Помогите! Дайте денег!”?

С другой стороны, на семейных людей у государства и муниципалитетов тоже уходит много средств. Пособие на рождение детей, родительская зарплата, пособие по уходу за ребенком, детское пособие, расходы на садики и школы, бесплатное питание в школе, дотация на кружки, бесплатное высшее образование.

Не говоря уже о медицине — расходах на наблюдение за беременностью будущей мамы, услуги по родовспоможению, наблюдению и лечению потом ребенка (а дети часто болеют), бесплатные прививки детям и многое другое. Но это — расходы, которые, скорей всего, окупятся в будущем. Хотя и некоторые одинокие люди тоже могут вполне прилично зарабатывать и платить государству немаленькие налоги.

Пока что, согласно статистике, в Таллинне не справлялись сами и нуждались в прожиточном пособии 4 092 человека (по состоянию на 1 января этого года). Это менее 1% от всего населения столицы.

Услуги по уходу на дому оказывали в прошлом году 1527 людям, из них преимущественно женщинам. Социальное дежурство (тревожная кнопка) было у 283 человек.

Другими словам, все эти люди — одиноки. У них нет никого, кто поможет им деньгами до зарплаты, подкинет на лекарства, поможет с уборкой или готовкой еды, посидит вместе на диване и выслушает проблемы за чашечкой чая. А если станет плохо с сердцем, будет рядом и вызовет скорую.

И единственные, на кого они могут положиться, — это чиновники.