Примерный семьянин из Харьюмаа вербовал в Facebook девочек для занятия проституцией

Примерный семьянин заводил в Facebook знакомства с девочками-подростками, занимался с ними сексом и убеждал их за деньги заняться тем же с другими мужчинами. Мастерство преступника по оказанию влияния на детей поражает даже самых опытных следователей, пишет Eesti Ekspress.

Созданная мужчиной страница насчитывает 800 девочек-”фанаток” со всей Эстонии. В профиле нет ни имени, ни фотографии его создателя, только невинные изображения природы.

Пеэтер (имя изменено — прим.ред.) — обычный эстонский мужчина средних лет, проживающий в Харьюмаа. У него есть жена и ребенок. Открытые источники и базы данных при поиске по его имени хранят молчание. В период 2000-2007 гг мужчина работал в Таллинне патрульным полицейским. Сначала его даже отмечали за хорошую работу, однако в итоге он с дисциплинарным взысканием оставил службу. В последнее время Пеэтер трудился строителем, а в свободное от работы время (как минимум в течение нескольких лет) вел тайный образ жизни, погружаясь в Facebook и выискивая там школьниц.

Мужчина входил с ними в доверительные отношения, выслушивал проблемы и успокаивал. С некоторыми он встречался и занимался сексом. Иногда помогал материально, катал на машине, выводил поесть. Одной из девочек нужны были школьные принадлежности. ”Бумага А4, карандаши и ластик. Он купил это и получил секс. Речь идет о сумме в 10-20 евро, — говорит ведущий следователь Пыхьяской префектуры Ардо Ранне. — Я проработал в полиции 25 лет, но никогда не сталкивался со столь искусной манипуляцией. Чрезвычайно интенсивная и умелая в плохом смысле этого слова игра на человеческих чувствах”.

Также Пеэтер стал убеждать девочек, что они могли бы сами зарабатывать деньги, имея секс с другими мужчинами. В конце лета-начале осени нынешнего года посредством эстоноязычного портала, именующего себя ”местом встречи сексуальных людей”, с легкой руки Пеэтера две девочки — 15 и 16 лет — встретились в общей сложности с тринадцатью мужчинами. Старшему из ”покупателей” оказалось около 60 лет, младшему — чуть за 20. Цены были договорные, от 100 до 400 евро, в зависимости от вида ”оказываемой услуги”. Часть ”заработанных” денег девочки отдавали Пеэтеру, который хвалил их и угощал ужином.

Все эти тринадцать человек на данный момент полиции известны и предстанут перед судом. Сам Пеэтер находится под стражей. Ему предъявлено подозрение в совершении ряда преступлений сексуального характера, в том числе в торговле людьми с целью использования несовершеннолетних. В случае обвинительного приговора его ждет от двух до десяти лет лишения свободы. Жена ничего о злодеяниях мужа не знала, и вся эта история стала для нее настоящим шоком.