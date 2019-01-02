02.01.2019, 12:58

Приложения для молодёжи: проведите каникулы с умом!


rus.delfi.ee
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Приложения для молодёжи: проведите каникулы с умом!
Foto Marek Metslaid

Мы составили ТОП-5 интересных бесплатных мобильных приложений, которые при не слишком хорошей зимней погоде помогут провести каникулы с большей пользой, чем просто болтая с друзьями в социальных сетях. Читайте, как можно использовать смартфон, чтобы лучше учиться!

Смартфоны стали неотъемлемой частью жизни. По итогам опроса, который в 2017 году провела исследовательская фирма Norstat, 38% жителей Эстонии в возрасте от 16 до 24 лет ежедневно используют смартфон более трёх часов в сутки. Почти половина опрошенных, по их словам, проснувшись, первым делом берёт в руки телефон.

Старший научный сотрудник факультета образовательных технологий Таллиннского университета Март Лаанпере утверждает, что во всём мире растёт тренд зависимости от технологий и смарт-устройств. Согласно исследованию, проведенному в рамках программы Samsung Digi Pass, примерно 66% учащихся профессиональных учебных заведений считают зависимость от смартфонов серьезной проблемой для эстонского общества.

По словам Лаанпере, важно идти в ногу с развитием технологии, повышать цифровую грамотность учащихся, в том числе навык регулировать то, сколько времени они проводят в интернете, а также то, как можно использовать смартфон не только для развлечений.

Ниже вы найдете пять приложений, которые заставят мозг поработать и во время школьных каникул. Они помогут лучше спланировать время, улучшить навык концентрации внимания и в игровой форме сформировать новые привычки.

Forest: Stay focused — приложение, способствующее концентрации

Злоупотребление социальными сетями — один из главных факторов, отвлекающих внимание учащихся. Это отнимает много времени и заставляет откладывать другие дела на потом. Справиться с этой проблемой поможет приложение Forest, пользователь которого должен посадить лес. Для этого нужно сосредоточить внимание на выполнении одного действия, не отвлекаясь. Каждый раз, когда пользователь покидает приложение, какое-то из деревьев погибает. Чувство ответственности и потребность в достижениях побуждают пользователей стремиться к конкретной цели. Мотивирует и то, что дигитальные бонусы, полученные за выращивание виртуальных деревьев, позднее можно реализовать в реальной жизни: с их помощью по всему миру уже было высажено 340 000 новых деревьев.

Android
iOS

Smart Study Plan — приложение, которое помогает расставлять приоритеты

Иногда мотивация теряется, поскольку разом наваливается слишком много задач, возникает ощущение, что на это не хватит времени. Учиться значительно проще, если имеется точный график. Мобильное приложение Smart Study Plan поможет создать персональный учебный план на неделю, который включает в себя домашние задания, время на хобби и отдых. Школьные задания можно разделить на категории по степени сложности и важности. Кроме того, можно выбирать, какое время на неделе у вас будет свободно, а когда вы хотите заняться выполнением домашних заданий. Приложение напомнит о сроках, учитывая и то, относитесь ли вы к ”совам” или к ”жаворонкам”.

Android

White Noise Generator — приложение, которое поможет расслабиться

Чтобы добиться хороших результатов, недостаточно лишь придерживаться графика учёбы, нужно находиться в среде, свободной от стресса, и отводить на сон достаточно времени. Звук дождя, шум леса или шелест листвы приложения White Noise Generator поможет успокоиться и сосредоточиться. Можно выбрать фоновые звуки т. н. белого шума для того, чтобы лучше спать или концентрироваться на умственной деятельности.

Android
iOS

Trello — приложение, которое повышает продуктивность

ТОП

Когда работа ведется в группе, всегда находятся те, кто оставляют свою часть на последний момент или выполняют задание небрежно, снижая тем самым общий средний балл. Приложение Trello — важное подспорье для групповой работы. Оно упрощает обмен информацией, помогает лучше выполнять совместные задачи, разделять их на отдельные части и следить за прогрессом. Здесь можно установить сроки для себя и других участников проекта, видеть, насколько остальные участники продвинулись к финальной цели. Приложение напомнит и о таких простых вещах, как, например, список покупок, который отправили родители.

Android
iOS

Photomath — приложение, которое поможет подружиться с математикой

Для многих учеников справиться с математикой так же ”просто”, как построить ракету. Мобильное приложение Photomath поможет справиться с поставленными задачами, оно подтверждает то, что у каждой задачи есть свое логическое решение, будь то логарифмы или интегралы. Приложение способно справиться даже с самыми сложными уравнениями, оно не просто показывает правильный ответ, но ход решения задачи. Самое удобное то, что не приходится самому вводить условия задачи, достаточно её сфотографировать, приложение разбирает даже уравнения, которые были записаны в тетрадь вручную.

Android
iOS

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Спасибо за ответы и удачи!
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