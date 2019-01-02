Приложения для молодёжи: проведите каникулы с умом!

Злоупотребление социальными сетями — один из главных факторов, отвлекающих внимание учащихся. Это отнимает много времени и заставляет откладывать другие дела на потом. Справиться с этой проблемой поможет приложение Forest, пользователь которого должен посадить лес. Для этого нужно сосредоточить внимание на выполнении одного действия, не отвлекаясь. Каждый раз, когда пользователь покидает приложение, какое-то из деревьев погибает. Чувство ответственности и потребность в достижениях побуждают пользователей стремиться к конкретной цели. Мотивирует и то, что дигитальные бонусы, полученные за выращивание виртуальных деревьев, позднее можно реализовать в реальной жизни: с их помощью по всему миру уже было высажено 340 000 новых деревьев.

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iOS

Smart Study Plan — приложение, которое помогает расставлять приоритеты

Иногда мотивация теряется, поскольку разом наваливается слишком много задач, возникает ощущение, что на это не хватит времени. Учиться значительно проще, если имеется точный график. Мобильное приложение Smart Study Plan поможет создать персональный учебный план на неделю, который включает в себя домашние задания, время на хобби и отдых. Школьные задания можно разделить на категории по степени сложности и важности. Кроме того, можно выбирать, какое время на неделе у вас будет свободно, а когда вы хотите заняться выполнением домашних заданий. Приложение напомнит о сроках, учитывая и то, относитесь ли вы к ”совам” или к ”жаворонкам”.

Android

White Noise Generator — приложение, которое поможет расслабиться

Чтобы добиться хороших результатов, недостаточно лишь придерживаться графика учёбы, нужно находиться в среде, свободной от стресса, и отводить на сон достаточно времени. Звук дождя, шум леса или шелест листвы приложения White Noise Generator поможет успокоиться и сосредоточиться. Можно выбрать фоновые звуки т. н. белого шума для того, чтобы лучше спать или концентрироваться на умственной деятельности.

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iOS

Trello — приложение, которое повышает продуктивность

Когда работа ведется в группе, всегда находятся те, кто оставляют свою часть на последний момент или выполняют задание небрежно, снижая тем самым общий средний балл. Приложение Trello — важное подспорье для групповой работы. Оно упрощает обмен информацией, помогает лучше выполнять совместные задачи, разделять их на отдельные части и следить за прогрессом. Здесь можно установить сроки для себя и других участников проекта, видеть, насколько остальные участники продвинулись к финальной цели. Приложение напомнит и о таких простых вещах, как, например, список покупок, который отправили родители.

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iOS

Photomath — приложение, которое поможет подружиться с математикой

Для многих учеников справиться с математикой так же ”просто”, как построить ракету. Мобильное приложение Photomath поможет справиться с поставленными задачами, оно подтверждает то, что у каждой задачи есть свое логическое решение, будь то логарифмы или интегралы. Приложение способно справиться даже с самыми сложными уравнениями, оно не просто показывает правильный ответ, но ход решения задачи. Самое удобное то, что не приходится самому вводить условия задачи, достаточно её сфотографировать, приложение разбирает даже уравнения, которые были записаны в тетрадь вручную.

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