“Приключения” Миксера: как МИД Эстонии реагировал на эскалацию конфликта в Восточной Украине

Сразу после телефонного разговора Трампа и Путина в позапрошлую субботу ситуация на Украине обострилась. Не замечать активизацию военных действий трудно, равно как и не понимать, почему это случилось именно сейчас, пишет Eesti Päevaleht.

Особенно накалилась ситуация в прошлый вторник, когда за сутки в Авдеевке и окрестностях Донецка было зафиксировано 10 330 взрывов.

Уже в среду министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выступил с жестким заявлением, в котором, помимо прочего, призвал ”немедленно прекратить военные действия, чтобы Украина смогла попытаться избежать гуманитарной катастрофы”.

В Литве тоже отметили всю серьезность проблемы. Министр иностранных дел Линас Линкявичюс в среду лично позвонил в Киев своему украинскому коллеге Павлу Климкину и пообещал на предстоящей встрече министров иностранных дел ЕС поднять вопрос об эскалации конфликта.

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А вот сайт Министерства иностранных дел Эстонии в среду молчал. И в четверг тоже.

В ночь на пятницу по эстонскому времени администрация США сделала относительно происходящего в Восточной Украине прямолинейное заявление, выразив свою солидарность ”с украинцами, которые почти три года страдают от российской оккупации и военного вмешательства”.

МИД Эстонии молчал и в пятницу, до 16:16. Именно в этом время, когда большинство населения страны уже находится в предвкушении выходных, на электронную почту журналистов пришло пресс-сообщение, в котором министр иностранных дел Свен Миксер выразил крайнюю обеспокоенность активизацией военных действия в Восточной Украине. ”Наряду с этим мы осуждаем использование поддерживаемыми Россией сепаратистами ракет Град на территориях с плотной гражданской инфраструктурой, что приводит к жертвам среди мирного населения. Ужесточение военных действий является явным нарушением Минских соглашений, поэтому принципиальная политика запада, в том числе установленные в отношении России санкции, должна продолжиться”, — значилось в сообщении.

Таким образом, Эстония отреагировала на происходящее на Украине спустя два дня после Латвии и Литвы и спустя день после выступления администрации Трампа. Справедливости ради стоит отметить, что во вторник МИД ”забросил” в Twitter пару фраз по поводу накалившегося на Украине конфликта, но вряд ли это можно считать достаточно компетентным способом реагирования на тяжелую и унесшую многие жизни ситуацию.

На этом ”приключения” МИДа Эстонии по вопросу Украины не закончились. Так, в пятницу произошло из ряда вон выходящее событие, когда Рийгикогу был вынужден публично вмешаться в ситуацию и задать министру иностранных дел правильное направление. На заседании парламентской комиссии по вопросам внешней политики состоялось обсуждение тезисов, которые Эстония будет представлять (уже представила в понедельник — прим.ред.) на встрече министров иностранных дел в ЕС. Миксер сам в заседании участия не принимал, так как находился с визитом в Швеции, но делегировал свои полномочия другим чиновникам. Каково же было удивление членов комиссии, когда в представленных им на обсуждение четырех пунктах по Украине не было ни слова об эскалации конфликта на востоке страны.

В связи с этим комиссия решила внести изменения в представленные министерством положения. Обычно при формировании внешней политики этого пытаются избегать, чтобы понапрасну не оголять внутригосударственные разногласия. Тем не менее, комиссия сформулировала и добавила к основным пунктам следующее: ”Эстония всячески осуждает происходящую в Восточной Украине военную эскалацию. Санкции ЕС должны действовать вплоть до полного выполнения Минских соглашений. В случае продолжения военной эскалации мы поддерживаем ужесточение санкций”.

Председатель комиссии Марко Михкельсон считает крайне важным выражение поддержки Украине со стороны ЕС. ”К сожалению, мы видим ухудшение ситуации, когда в ходе инициированной прокремлевскими силами военной эскалации за последние дни погибли десятки людей и сотни получили ранения. Поэтому крайне важно, чтобы Европейский союз выразил Украине свою поддержку”, — отметил он.

Похоже, что полученный от депутатов ”втык” оказал на Миксера должное воздействие. Так, на прошедшей в понедельник встрече министров иностранных дел ЕС он поднял вопрос об ужесточении санкций в отношении России. Кроме того, в начале недели министерство разослало несколько пресс-сообщений, в которых выразило Украине свою поддержку.