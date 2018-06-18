18.06.2018, 08:46

Прийт Пярнапуу: дети с особыми потребностями являются частью общества и с ними надо учиться справляться

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rus.delfi.ee
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Kooliküps
Фото иллюстративноеFoto: Karin Kaljuläte

Доктор психологии из Калифорнийского университета в Беркли Чарлан Немет ещё с 1970-х годов экспериментально доказывает, что в группы, в составе которых есть хотя бы один инакомыслящий, гораздо эффективнее и оригинальнее групп, в которых царит единодушие. Журналист Прийт Пярнапуу пишет в ”Учительской газете”, что влияние инакомыслящих на группы положительно даже тогда, когда они паясничают, т.е. представляют ошибочную точку зрения или пытаются иным способом помешать слаженной командной работе.

В одном из экспериментов Чарлан Немет его участники рассматривали карточки, с помощью которых окулисты определяют наличие дальтонизма. В одной группе среди подопытных были коллеги Немет, тайной миссией которых было ввести других в заблуждение, сказав, что синие цифры на карточках якобы зелёные. В контрольной же группе коллег Немет не было, как не было и никакой тайной миссии.

В ходе второго этапа эксперимента его участники должны были называть вещи синего или зелёного цвета, которые первыми пришли им в голову.

Несмотря на откровенную ложь со стороны коллег Немет и отсутствие хоть какого-либо ощутимого вклада в командную работу, те из подопытных, которым Немет при помощи коллег пыталась мешать активнее всего, смогли назвать гораздо больше оригинальных предметов синего или зелёного цвета по сравнению с подопытными из контрольной группы.

Вывод доктора психологии прост — инакомыслящие и создающие помехи вовсе не так уж плохи. По словам Немет, при принятии решений и выполнении задач мы склонны думать узко — так, как думает большинство окружающих нас людей. Взаимодействие с инакомыслящими, даже если они ни на йоту неправы, расширяет рамки, внутри которых мы пытаемся решить свои проблемы.

Аккумулирование талантливых детей в одной школе является изнаночной стороной того же мифа, согласно которому во времена доинклюзивного образования детей с особыми потребностями или различными нарушениями заставляли учиться с себе подобными в спецшколах. Если в эпоху вовлекающего образования дети с умственными или физическими недостатками переходят из спецшкол в обычные (в идеале даже в обычные классы), то обратной стороной этого же мифа должно стать изыскание возможности для перевода талантливых детей из элитных школ в обычные.

ТОП

Дети с особыми потребностями являются частью общества и с ними надо учиться справляться — им с нами, нам с ними. Талантливые дети тоже часть нашего общества. С ними тоже приходится находить общий язык — им с нами, нам с ними. Если обеим сторонам будет нечего друг другу предложить, то на роль инакомыслящих они уж точно сгодятся.

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