Прийт Пярнапуу: дети с особыми потребностями являются частью общества и с ними надо учиться справляться

Доктор психологии из Калифорнийского университета в Беркли Чарлан Немет ещё с 1970-х годов экспериментально доказывает, что в группы, в составе которых есть хотя бы один инакомыслящий, гораздо эффективнее и оригинальнее групп, в которых царит единодушие. Журналист Прийт Пярнапуу пишет в ”Учительской газете”, что влияние инакомыслящих на группы положительно даже тогда, когда они паясничают, т.е. представляют ошибочную точку зрения или пытаются иным способом помешать слаженной командной работе.

В одном из экспериментов Чарлан Немет его участники рассматривали карточки, с помощью которых окулисты определяют наличие дальтонизма. В одной группе среди подопытных были коллеги Немет, тайной миссией которых было ввести других в заблуждение, сказав, что синие цифры на карточках якобы зелёные. В контрольной же группе коллег Немет не было, как не было и никакой тайной миссии.

В ходе второго этапа эксперимента его участники должны были называть вещи синего или зелёного цвета, которые первыми пришли им в голову.

Несмотря на откровенную ложь со стороны коллег Немет и отсутствие хоть какого-либо ощутимого вклада в командную работу, те из подопытных, которым Немет при помощи коллег пыталась мешать активнее всего, смогли назвать гораздо больше оригинальных предметов синего или зелёного цвета по сравнению с подопытными из контрольной группы.