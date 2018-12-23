Прийт Аламяэ: я один из немногих, кто получил письмо из Нигерии, что придут деньги, и деньги пришли

"Удивительно, но возможно сделать, не сталкиваясь с этим", — ответил он на вопрос журналиста.

Но спрашивали ли когда-нибудь насчет взятки у Аламяэ? "Разумеется, спрашивали. Место, где у нас больше всего спрашивали, это Нигерия. Там все знают кого-то, кто хочет быть тебе полезным. Мы когда-то построили всю тамошнюю систему государственных финансов. Сегодня мы поддерживаем ее", — рассказал он.

В Нигерии как следует платят за работу? "Да, я, наверное, один из немногих людей, кто получил из Нигерии электронное письмо, что придут деньги, и деньги пришли. Сначала были серьезные проблемы, что деньги вовремя не платили, но сегодня все в порядке", — заверил Аламяэ.

Если у Аламяэ напрямую спросить, пойдет ли он с "Ээсти 200" в политику, он только усмехается в ответ: "Всему свое время". А будет ли он баллотироваться в Рийгикогу? "Каждому решению свое время", — повторяет Аламяэ.

Интервью полностью читайте в Eesti Ekspress.