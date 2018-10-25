”Прихожу на собеседование, а мне вместо приветствия: Are you Russian?” Айтишник — о своей попытке трудоустройства

„Я за сотню интервью и за десять лет работы — честно — впервые с таким сталкиваюсь! По-моему, в XXI веке такая тема… Это слегка, как бы так сказать… Ну, спасибо, конечно, что череп линейкой по приходу в контору не замеряют и об ориентации не спрашивают”, — иронизирует мужчина.

Эстонец, японец и колумбиец

Мы обратились в фирму с просьбой прокомментировать ситуацию. По словам ее представителя, данная информация не соответствует действительности.

”Поскольку я был в роли интервьюирующего во время этой беседы, то могу подтвердить, что данная информация не соответствует действительности и находится в конфликте с принципами найма персонала в Veriff. — прокомментировал ”обвинения” директор по развитию Veriff OÜ Тийт Паананен. — Veriff является международным предприятием, где первостепенное значение имеют знания и опыт членов команды, а не национальность”.

В их команде, по словам Паананена, работают люди семи национальностей, в том числе и эстонцы, и русские, а также грузин, японец, литовец, португалец и колумбиец. ”То же самое мы ответили, когда вышеупомянутый человек обратился к нам за дополнительной информацией”, — добавил Паананен.

Тут стоит, однако, добавить, что после интервью Егор обратился к фирме с претензией относительно того, что его национальностью таким вот образом поинтересовались. Ему ответили, что его владение английским языком настолько великолепно, что захотели побольше узнать о нем и его прошлом.

”А этот ответ является прямым доказательством того, что вопрос был задан”, — заключил Егор.

Для контекста приведем также небольшую историческую справку.

Veriff был основан в 2015 году на то время 20-летним Каарелом Коткасом. Продукт вышел на рынок в июне 2016 года, когда две компании — Inbank и Hansapost инвестировали в услугу Veriff, уменьшив таким образом бизнес-риски, возникающие при процедуре проверки личности. Размер инвестиций — 7,7 миллионов долларов. На сегодняшний день у Veriff более 40 крупных клиентов по всему миру. В их число входят предприятия финансового и банковского сектора, а также интернет-магазины. Команда разработчиков и поддержки пользователей компании работает в Таллинне, отдел продаж и маркетинга переезжает в США. Весной этого года Nordic Business Report поместил Каареля Коткаса в число 25 самых влиятельных молодых предпринимателей Северной Европы.

Veriff был основан в 2015 году на то время 20-летним Каарелом Коткасом

Veriff использует инвестиции для расширения команды службы поддержки и для развития SaaS продукта, который сделает услугу самой надежной в мире идентификации личности доступной для малых и средних предприятий. На данный момент в Veriff работает 25 человек. В течение этого года фирма хочет увеличить команду разработчиков на 30 человек.

Подробнее читайте тут.

Уполномоченная по равноправию: большинство работодателей не задает столь глупый вопрос

Вне зависимости от того, за кем абсолютная истина, давайте представим себе подобную ”сферическую ситуацию в вакууме”. Что об этом скажут представители различных ведомств, которые по долгу службы сталкиваются с разными ситуациями при трудоустройстве, в том числе неоднозначными и проблемными?

Ситуацию комментирует уполномоченная по равноправию Лийза Пакоста.

”Непринятие на работу ввиду национальности, разумеется, запрещено. Нет ни одной разумной причины, почему работодатель должен интересоваться национальностью кандидата при трудоустройстве. Поскольку нет абсолютно никакой взаимосвязи между национальностью и успешностью выполнения работы, мы предполагаем, что преимущественное большинство работодателей не задает столь глупый вопрос. — ответила Пакоста на вопрос журналиста относительно частоты подобных ситуаций. — Так, обращений к нам ввиду отказа в получении работы по причине национальности — сравнительно мало, и они связаны по большей части с владением языком”.

Тут, понятное дело, что у работодателя есть право предполагать, что у человека имеется необходимый для выполнения рабочих обязанностей уровень владения языком — вне зависимости от национальности.