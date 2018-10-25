25.10.2018, 07:01

”Прихожу на собеседование, а мне вместо приветствия: Are you Russian?” Айтишник — о своей попытке трудоустройства

 (107)
а также опровержение фирмы и анализ специалистов
Ольга Привалова
Ольга Привалова
 
EST 34
häkker
фото иллюстративноеFoto: Andriy Popov, PantherMedia / Andriy Popov

В редакцию rusDelfi обратился читатель Егор (имя изменено, настоящие имя и фамилия редакции известны — прим. ред.). Мужчина поведал историю о своем опыте трудоустройства, который он считает крайне прискорбным и унизительным. ”Вместо приветствия потенциальный работодатель спросил у меня: ”Ты русский?” — негодует написавший. Представитель фирмы, в свою очередь, полностью отрицает слова Егора и делится своим видением ситуации.


Вопрос о национальности на рабочем собеседовании — в принципе уместен и с юридической, и с общечеловеческой точек зрения? Если поверить Егору на слово и представить, что описанное им на 200% соответствует действительности — это дискриминация или нет? В ситуации нам помогли разобраться уполномоченная по равному обращению, представитель Министерства социальных дел, а также сотрудник портала по трудоустройству CVKeskus.

”Спасибо, что череп не замеряете!”

9 октября этого года Егор пришел на собеседование на должность ИТ-менеджера в компанию Veriff OÜ. Это — эстонский стартап, основанный в 2015 году 20-летним Каарелом Коткасом. Фирма занимается услугами идентификации личности для предприятий.

”Это был крайне негативный опыт. Первый вопрос, которым наниматель меня ”поприветствовал”: ”Ты — русский?”. То есть, вместо презентации своих умений и навыков, я должен был как минимум 5-10 минут объяснять свою национальность. К слову, я — еврей, родился на Украине. В конце концов, должности я не получил”, — поведал свою версию развития событий Егор и добавил, что, по его мнению, такое поведение неприемлемо при собеседовании.

„Я за сотню интервью и за десять лет работы — честно — впервые с таким сталкиваюсь! По-моему, в XXI веке такая тема… Это слегка, как бы так сказать… Ну, спасибо, конечно, что череп линейкой по приходу в контору не замеряют и об ориентации не спрашивают”, — иронизирует мужчина.

Эстонец, японец и колумбиец

Мы обратились в фирму с просьбой прокомментировать ситуацию. По словам ее представителя, данная информация не соответствует действительности.

”Поскольку я был в роли интервьюирующего во время этой беседы, то могу подтвердить, что данная информация не соответствует действительности и находится в конфликте с принципами найма персонала в Veriff. — прокомментировал ”обвинения” директор по развитию Veriff OÜ Тийт Паананен. — Veriff является международным предприятием, где первостепенное значение имеют знания и опыт членов команды, а не национальность”.

В их команде, по словам Паананена, работают люди семи национальностей, в том числе и эстонцы, и русские, а также грузин, японец, литовец, португалец и колумбиец. ”То же самое мы ответили, когда вышеупомянутый человек обратился к нам за дополнительной информацией”, — добавил Паананен.

Тут стоит, однако, добавить, что после интервью Егор обратился к фирме с претензией относительно того, что его национальностью таким вот образом поинтересовались. Ему ответили, что его владение английским языком настолько великолепно, что захотели побольше узнать о нем и его прошлом.

”А этот ответ является прямым доказательством того, что вопрос был задан”, — заключил Егор.

Для контекста приведем также небольшую историческую справку.

ТОП

Veriff был основан в 2015 году на то время 20-летним Каарелом Коткасом. Продукт вышел на рынок в июне 2016 года, когда две компании — Inbank и Hansapost инвестировали в услугу Veriff, уменьшив таким образом бизнес-риски, возникающие при процедуре проверки личности. Размер инвестиций — 7,7 миллионов долларов. На сегодняшний день у Veriff более 40 крупных клиентов по всему миру. В их число входят предприятия финансового и банковского сектора, а также интернет-магазины. Команда разработчиков и поддержки пользователей компании работает в Таллинне, отдел продаж и маркетинга переезжает в США. Весной этого года Nordic Business Report поместил Каареля Коткаса в число 25 самых влиятельных молодых предпринимателей Северной Европы.

Veriff был основан в 2015 году на то время 20-летним Каарелом Коткасом

Veriff использует инвестиции для расширения команды службы поддержки и для развития SaaS продукта, который сделает услугу самой надежной в мире идентификации личности доступной для малых и средних предприятий. На данный момент в Veriff работает 25 человек. В течение этого года фирма хочет увеличить команду разработчиков на 30 человек.
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Уполномоченная по равноправию: большинство работодателей не задает столь глупый вопрос

Вне зависимости от того, за кем абсолютная истина, давайте представим себе подобную ”сферическую ситуацию в вакууме”. Что об этом скажут представители различных ведомств, которые по долгу службы сталкиваются с разными ситуациями при трудоустройстве, в том числе неоднозначными и проблемными?

Ситуацию комментирует уполномоченная по равноправию Лийза Пакоста.

”Непринятие на работу ввиду национальности, разумеется, запрещено. Нет ни одной разумной причины, почему работодатель должен интересоваться национальностью кандидата при трудоустройстве. Поскольку нет абсолютно никакой взаимосвязи между национальностью и успешностью выполнения работы, мы предполагаем, что преимущественное большинство работодателей не задает столь глупый вопрос. — ответила Пакоста на вопрос журналиста относительно частоты подобных ситуаций. — Так, обращений к нам ввиду отказа в получении работы по причине национальности — сравнительно мало, и они связаны по большей части с владением языком”.

Тут, понятное дело, что у работодателя есть право предполагать, что у человека имеется необходимый для выполнения рабочих обязанностей уровень владения языком — вне зависимости от национальности.

По ее словам, можно говорить о неравном обращении в случае, если после выяснения всех необходимых обстоятельств установлено, что национальность — и есть причина, по которой соискатель не получил рабочего места. На основании имеющейся информации уполномоченной было неясно, например, были ли у прошедшего по конкурсу лучшие рабочие показатели, и что являлось причиной, по которой не выбрали автора письма.

”Теоретически может быть и так, что работодатель спрашивал о национальной принадлежности исходя из интереса сделать свой рабочий коллектив более разнообразным в национальном плане. — предположила эксперт. — Однако данное право есть у работодателя лишь в случае, если он подготовил положительные меры для превращения своего коллектива в более интернациональный”. Это означает, помимо прочего, что работодатель проанализировал, почему на протяжении долгого времени к нему подавали заявки лишь представители одной национальности, а также что он заранее ясно высказал свое пожелание и, выбирая между двумя равными кандидатами, предпочел того, чья национальность количественно менее представлена. То есть кандидата с худшими необходимыми для работы показателями все же предпочесть нельзя, даже если речь идет о позитивных мерах, пояснила она.

”Мой совет — не спрашивать о национальности!”

Поскольку тема национальности так болезненна, как правило, ”разноображивают” не по национальной принадлежности, потому что, как и видно из присланного письма, лишь факт вопроса о национальности вызывает законное недовольство и обоснованные подозрения.

”Мой совет: не спрашивать у соискателя при трудоустройстве о его национальности, даже есть вы действительно желаете видеть в трудовом коллективе представителей различных национальностей. Хорошие решения для достижения этой цели — международная вербовка, публикация предложения о работе на нескольких языках, информация на страничке предприятия или учреждения, предоставленная также на нескольких языках, а также такой визуальный материал, который мотивировал бы подавать заявки людей разных национальностей”, — посоветовала Лийза Пакоста и добавила, что, разумеется, следует создать и такую рабочую атмосферу, чтобы у людей разных наций было бы желание в ней трудиться.

В случае, если работник подозревает дискриминацию на основании национальной принадлежности, у него есть право потребовать от работодателя письменное объяснение: по какой причине он не получил данное место работы. Работодатель же, по словам эксперта, должен представить письменное объяснение в течение 15 рабочих дней с момента получения письменного запроса. Если на основании объяснения спрашивающий заподозрит, что к нему отнеслись хуже на основании национальности, Пакоста советует обратиться к ней: ”Это можно сделать, например, описав свой случай в письме и послав его на адрес avaldus@volinik.ee”. Данное обращение — тайна: никто о нем не узнает до того момента, пока обращающийся на даст явное и ясное согласие на дальнейшее делопроизводство", — подбодрила она. ”Зачастую к нам обращаются лишь за консультацией, но мы предлагаем и оценку: дискриминация или нет, а также дает совет: есть ли смысл далее идти в суд”. Также связаться с Пакостой можно и через эту форму.

Работодатель не может требовать у кандидата на должность данные, в отношении которых отсутствует обоснованный интерес. Отсутствие обоснованного интереса относительно задаваемых вопросов — это когда они не связаны с пригодностью к предложенной вакансии. Национальность кандидата не является рабочим показателем ни на одной работе, она не определяет, насколько хорошо или плохо кандидат на конкретное место справится с работой. Так, на собеседовании работодатель не может требовать от соискателя данных о его национальности. ”Конечно, может быть, что, например, на какую-нибудь роль в кино ищут именно рыжую актрису или исполнителя именно со светлой кожей, однако, и эти показатели никак не связаны с национальной принадлежностью”, — добавила Пакоста. Работодатель не может принимать рабочие решения, различая людей на основании национального признака.

Пример возможной дискриминации. Фото иллюстративное:




CVKeskus: вежливо завершите неподходящее интервью!

От лица CVKeskus — известного портала по трудоустройству — ситуацию Егора прокомментировал директор по коммуникации в Прибалтике CVKeskus Хенри Аувяэрт.

”Не зная в точности ситуации, крайне затруднительно дать оценку этому рабочему интервью или же возможным предрассудкам. Однако же подчеркну, что исключение кандидатов на основании национальности не разрешено”, — сказал он.

К сожалению, в Эстонии не проводилось основательных исследований относительно неэтичных или неподобающих собеседований. Ситуаций, когда подчиненный сообщает им о неподобающем работодателе, — единицы в год.

”Кандидату, попавшему на неподходящее, по его мнению, интервью, я советую вежливо завершить собеседование и в будущем избегать такого работодателя. Ошибки со стороны работодателя про проведении рабочего собеседования могут быть вызваны также и его халатностью или неопытностью, однако, трудное положение на рынке труда заставляет быстро учиться на таких ошибках”, — поведал Ауряэрт.

Министерство: важно владение языками, а не национальность

Также — для полноты картины — мы обратились в Министерство социальных дел и выслушали его точку зрения. На вопросы Delfi ответила советник отдела политики равноправия Агни Аав.

”В соответствии с Законом о равном обращении, дискриминация при трудоустройстве, в том числе при установлении критериев вербовки, запрещена. При выдвижении своей кандидатуры работник не должен предоставлять информацию о своей национальности, поскольку это не является данными, необходимыми для выполнения рабочих обязанностей; также и работодатель не должен на собеседовании интересоваться национальностью человека. Однако же уместно при трудоустройстве спрашивать кандидата относительно его владения языками, если выполнение рабочих обязанностей предполагает владение каким-то языком на определенный уровень”, — поведала специалист.

В целом же в подобных ситуациях она также рекоммендовала обращаться к уполномоченной по равному обращению Пакосте.

PostSkriptum

”Спасибо за предоставленную информацию, я надеюсь, что она поможет многим соискателям работы понять свои права лучше и, учитывая мой опыт, быть более успешными на рынке труда”, — прокомментировал Егор комментарии экспертов.

Их ответы, по его мнению, были исчерпывающими, и это очень хорошо, что теперь они в свободном доступе для всех. Мужчина и не представлял ,что у соискателей работы в Эстонии есть столько прав. У него, по его же словам, всё нормально: есть своя фирма, поиск работы на ключевые позиции в крупных компаниях пока в процессе. Также он занимается развитием своего бизнеса.

”Спасибо редакции rusDelfi и лично журналисту за отлично проделанную работу и полученную информацию! Надеюсь, она поможет многим ребятам, оказавшимся в подобных ситуациях”, — добавил Егор.

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