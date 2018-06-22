Приходите все! В Ласнамяэ с размахом отметят Иванову ночь

В субботу, 23 июня, в Ласнамяэ на площадке Паэвялья (Narva mnt 129b) пройдёт традиционное празднование Иванова дня. Развлекательная и концертная программа мероприятия начнется в 20:00, большой костер Ивановой ночи будет зажжен в 22:00.

Всех пришедших на праздник гостей ждёт насыщенная развлекательная программа, которая продлится до часа ночи. Для гостей предусмотрены весёлые конкурсы и соревнования, а также традиционный большой костер Ивановой ночи, сообщает управа района.

По словам старейшины Марии Юферевой, место проведения праздника само по себе уникальное и традиционно притягивает не только жителей Ласнамяэ, но и гостей района. ”На Локаторах достаточно места для того, чтобы организовать свой мини-пикник и при этом принять участие в общей программе. А со своей стороны мы позаботимся о том, чтобы гостям было не только интересно, весело и вкусно, но и безопасно. Каждое мероприятие на Паэвялья превращается в атмосферный open-air фестиваль и дарит людям заряд хорошего настроения”,- добавила Юферева.

В этот вечер на Паэвялья запланированы выступления ансамбля ”Златые Горы” с оркестром и коллектива народного танца ”Pääsuke”. Своей сольной программой порадует известная исполнительница Сийри Кянд, а также полюбившаяся публике поп-рок группа Tricky Jay. Вход на мероприятие свободный.