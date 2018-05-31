31.05.2018, 17:50

Приходите все! Большой День защиты детей в Летной гавани

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rus.delfi.ee
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Приходите все! Большой День защиты детей в Летной гавани
Фото: Реэлика Рийманд

Управа Пыхья-Таллинна и Морской музей Эстонии приглашают всех на Большой День защиты детей, который пройдет 1 июня с 10.00 до 15.00 в Летной гавани (ул. Весиленнуки, 6).

”Мы рады, что отмечаем День защиты детей вместе c районной управой Пыхья-Таллинна. Приглашаем всех горожан провести это день у моря. По случаю начинающихся каникул важное место в программе мероприятия занимает тема безопасности, ее раскроют Департамент полиции и погранохраны, Военно-морские силы и Морская академия Эстонии”, — сказал директор Морского музея Урмас Дрезен.

”За защиту детей в Таллинне несут ответственность именно районные управы, поэтому День защиты детей имеет для нас важное значение. К сожалению, в Эстонии есть дети, защита прав которых нуждается во вмешательстве самоуправлений”, — добавил старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

В программе — выступления молодых артистов, цирковое представление, посещения исторических и действующих кораблей, демонстрация снаряжения морских саперов и спасательной аммуниции, интересные мастер-классы для детей, морские прогулки, совместное создание гигантского рисунка мелками и множество других увлекательных занятий! Список участников впечатляет: Военно-Морской Флот Эстонии, Департамент полиции и погранохраны, Школа мореходов ”STA ESTONIA”, Эстонская Морская Академия, цирковая труппа ”OMAtsirkus”, Коплиский дом молодежи, Пыхья-Таллиннский молодежный центр и др.

Организаторы мероприятия — управа Пыхья-Таллинна и Музей Лётной гавани. Мероприятие бесплатное!

Программа:

НА СЦЕНЕ

ТОП

10.00 Открытие Дня защиты детей в Летной гавани — старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд и руководитель Морского музея Урмас Дрезен
10.15 Выступают детские коллективы из школы Ристику
11.00 Выступает танцевальный коллектив Коплиского дома молодежи Firework
11.30 Морские истории для детей в изложении актрисы Керсти Хейнлоо
12.00 Программа певческой студии ”С песней в море”
12.30 Цирковая программа OMAtsirkus
13.00 Выступают учащиеся музыкальной школы Ханны-Лийны Выза
13.30 Выступление клуба прыгунов Trikit
14.00 Выступают юные солисты Основной школы Каламая

НА ТЕРРИТОРИИ ПРАЗДНИКА

10.00-15.00
- Надувание гигантских мыльных пузырей вместе с Пыхья-Таллиннским молодежным центром. Мастер-класс по изготовлению фигурок животных из воздушных шариков, виртуальные игры и т.д.
- Морская академия познакомит с различными специальностями и научит завязывать морской узел
- Военно-морские силы Эстонии продемонстрируют аммуницию подводных саперов
10.00-14.00 Мастер-класс Гимназии Пельгулинна по управлению дроном
10.30-15.00 Экскурсии на музейные корабли (на русском и эстонском языках), на научно исследовательское судно ”Маре” и к старинному судну (когу) в фойе музея. Регистрация: http://meremuuseum.ee/lastekaitsepaeeva-avatud-ekskursioonid-01-06-2018/
11.00-13.00 Департамент полиции и погранохраны расскажет о морской безопасности, продемонстрирует спасательное оборудование, можно будет познакомиться со спасательными собаками и со львом Лео
К концу дня совместными усилиями всех участников и посетителей будет создана эпическая картина ”100 метров кораблей фантазии” — она будет нарисована мелками на асфальте и все желающие смогут принять участие в этом процессе

МОРСКИЕ ПРОГУЛКИ

10.00, 11.30, 13.00, 14.30 Молодежное общество обучения парусному спорту "STA Estonia". Подходит для 14-18 молодых людей, у которых будет возможность попробовать себя в роли юнги. Обувь: удобная, без каблуков и по возможнеости светлая. Регистрация: http://meremuuseum.ee/laevasoidud-purjeoppejahiga-01-06-2018/

10.15 и 12.15 Морская прогулка на старейшем парусном судне ”Хоппет” (свободных мест нет). Посадка с причала возле ледокола ”Суур Тылль”.

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