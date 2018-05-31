Приходите все! Большой День защиты детей в Летной гавани

В программе — выступления молодых артистов, цирковое представление, посещения исторических и действующих кораблей, демонстрация снаряжения морских саперов и спасательной аммуниции, интересные мастер-классы для детей, морские прогулки, совместное создание гигантского рисунка мелками и множество других увлекательных занятий! Список участников впечатляет: Военно-Морской Флот Эстонии, Департамент полиции и погранохраны, Школа мореходов ”STA ESTONIA”, Эстонская Морская Академия, цирковая труппа ”OMAtsirkus”, Коплиский дом молодежи, Пыхья-Таллиннский молодежный центр и др.

Организаторы мероприятия — управа Пыхья-Таллинна и Музей Лётной гавани. Мероприятие бесплатное!

Программа:

НА СЦЕНЕ

10.00 Открытие Дня защиты детей в Летной гавани — старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд и руководитель Морского музея Урмас Дрезен

10.15 Выступают детские коллективы из школы Ристику

11.00 Выступает танцевальный коллектив Коплиского дома молодежи Firework

11.30 Морские истории для детей в изложении актрисы Керсти Хейнлоо

12.00 Программа певческой студии ”С песней в море”

12.30 Цирковая программа OMAtsirkus

13.00 Выступают учащиеся музыкальной школы Ханны-Лийны Выза

13.30 Выступление клуба прыгунов Trikit

14.00 Выступают юные солисты Основной школы Каламая

НА ТЕРРИТОРИИ ПРАЗДНИКА

10.00-15.00

- Надувание гигантских мыльных пузырей вместе с Пыхья-Таллиннским молодежным центром. Мастер-класс по изготовлению фигурок животных из воздушных шариков, виртуальные игры и т.д.

- Морская академия познакомит с различными специальностями и научит завязывать морской узел

- Военно-морские силы Эстонии продемонстрируют аммуницию подводных саперов

10.00-14.00 Мастер-класс Гимназии Пельгулинна по управлению дроном

10.30-15.00 Экскурсии на музейные корабли (на русском и эстонском языках), на научно исследовательское судно ”Маре” и к старинному судну (когу) в фойе музея. Регистрация: http://meremuuseum.ee/lastekaitsepaeeva-avatud-ekskursioonid-01-06-2018/

11.00-13.00 Департамент полиции и погранохраны расскажет о морской безопасности, продемонстрирует спасательное оборудование, можно будет познакомиться со спасательными собаками и со львом Лео

К концу дня совместными усилиями всех участников и посетителей будет создана эпическая картина ”100 метров кораблей фантазии” — она будет нарисована мелками на асфальте и все желающие смогут принять участие в этом процессе

МОРСКИЕ ПРОГУЛКИ

10.00, 11.30, 13.00, 14.30 Молодежное общество обучения парусному спорту "STA Estonia". Подходит для 14-18 молодых людей, у которых будет возможность попробовать себя в роли юнги. Обувь: удобная, без каблуков и по возможнеости светлая. Регистрация: http://meremuuseum.ee/laevasoidud-purjeoppejahiga-01-06-2018/

10.15 и 12.15 Морская прогулка на старейшем парусном судне ”Хоппет” (свободных мест нет). Посадка с причала возле ледокола ”Суур Тылль”.