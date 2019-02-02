Приходите на Тоомпеа на поднятие флага!

Поднятие флага под аккомпанемент гимна Эстонской Республики начнется в 7:34.

С речью выступит спикер Рийгикогу Эйки Нестор. Слова благословения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Затем будет зачитан принятый в 1918 году Манифест независимости Эстонии.

На церемонии выступят мужские хоры Общества мужской песни Эстонии и оркестр полиции и пограничной охраны.

Начнем праздновать день рождения Эстонской Республики вместе!