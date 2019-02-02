02.02.2019, 17:45

Приходите на Тоомпеа на поднятие флага!

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Lipu heiskamine Toompeal
Lipu heiskamine ToompealFoto: Hendrik Osula

Утром в День независимости Эстонской Республики всех желающих ждут в Губернаторский сад на Тоомпеа на торжественную церемонию поднятия государственного флага.

Поднятие флага под аккомпанемент гимна Эстонской Республики начнется в 7:34.

С речью выступит спикер Рийгикогу Эйки Нестор. Слова благословения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Затем будет зачитан принятый в 1918 году Манифест независимости Эстонии.

На церемонии выступят мужские хоры Общества мужской песни Эстонии и оркестр полиции и пограничной охраны.

Начнем праздновать день рождения Эстонской Республики вместе!

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