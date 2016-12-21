20 декабря осветили новые помещения прихода Ласнамяэской Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии. Новый дом лютеранского прихода Ласнамяэ теперь находится по адресу Паэ, 21. На церемонии освещения службу провел настоятель Яан Таммсалу, сообщает управа Ласнамяэ.

В Ласнамяэ каждую неделю собирается приход Святого Маркуса Ласнамяэской Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии. Приход был основан два года назад. Своего помещения у прихода не было, а зал Культурного центра Линдакиви, где проводилась служба, стал тесноват. 20 декабря Ласнамяэский приход получил новый дом по адресу Паэ, 21.

Заместитель старейшины Ласнамяэ Яанус Рийбе поблагодарил приход и подтвердил, что управа поддерживает их деятельность.

”Для меня большая честь наблюдать рождение нового прихода и его видеть как он растет. Я надеюсь, что лютеране найдут дорогу в эти помещения и у вас будет много прихожан”,- сказал Рийбе.