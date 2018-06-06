Приграничная торговля: половина жителей стран Балтии совершает покупки за границей

Эксперт говорит об ”экономических туристах”: жителях, которые покупают что-либо в зарубежных странах не реже одного раза в квартал. Регулярный шоппинг за границей был в основном характерен для литовцев: 51% покупавших что-либо за границей жителей Литвы делали это регулярно. Среди эстонцев такие составляли 48%; а вот латыши делали регулярные покупки за границей реже всего — 44%.

”Столь большое количество покупателей за рубежом сигнализирует о чувствительности потребителей к ценам. По сравнению с другими государствами Европейского Союза доходы населения стран Балтии ниже. Страны Балтии относительно невелики, а их границы открыты. Это создает предпосылки для процветания приграничной торговли”, — отметил автор исследования.

Для шоппинга за границей литовцы чаще всего предпочитали Польшу (71%) и Латвию (51%); в то время как латыши предпочитали делать покупки в Литве (55%) и Эстонии (40%), а эстонцы — покупать в Латвии (76%) и пользоваться магазинами беспошлинной торговли (24%).

Литовцы выделяются потраченными суммами

Исследование также продемонстрировало различия между жителями стран Балтии в том, что касается шоппинга. Во время поездок за покупками за границу литовцы, как правило, тратят до нескольких сотен евро, а латыши и эстонцы заметно меньше. 38% литовцев утверждают, что тратили на одну покупку не менее 100 евро. Среди латышей таких было 23%, а среди эстонцев всего 17%. Большая часть эстонцев и латышей была готова потратить на покупки за границей до 100 евро.

”Глядя на потраченные суммы, можно предположить, что большая часть товаров, купленных за границей литовцами, является товарами для дома. Латыши и эстонцы более избирательны в отношении покупок — они отправляются за конкретными товарами. Например, известно, что из-за акцизной политики пиво в Латвии намного дешевле, чем в Эстонии. Поэтому для удовлетворения потребности в более дешевом пиве достаточно всего 50 евро на разовую покупку”, — сказал Андрус Арбайтер, представитель проводившей исследование компании EY.

Слова эксперта подтверждаются и данными исследования: во время поездок за покупками эстонцы приобретали в среднем по 19 банок пива объемом 0,5 л, а латыши в среднем по 7 банок. Согласно Арбайтеру, сумма, которую тратят эстонцы, демонстрирует, что они делают покупки для более длительного потребления, и что для таких покупок существуют экономические основания.

За границей потрачен миллиард евро

Авторы исследования подсчитали, что общая стоимость приобретенных за рубежом товаров составляет свыше миллиарда евро. По словам представителя компании EY Арбайтера, на Литву приходится наибольшая сумма недополученного дохода в виде налогов, тогда как Латвия и Эстония недополучили налогов меньше.

”В результате масштабной приграничной торговли с покупок прочих товаров Литва теряет около 131 миллиона евро годового дохода, поскольку люди платят НДС за товары в других странах. В Латвии потеря дохода бюджета в связи с приграничной торговлей составляет 40 миллионов евро, а в Эстонии — вдвое меньше, т.е. 20 миллионов”, — отметил старший консультант EY.

Он обращает внимание на тот факт, что некоторые товары потребительской корзины являются базовыми, и люди едут за границу, в частности, за ними или за товарами такой же категории. ”Можно упомянуть продукты питания, товары для дома, топливо и алкоголь. Эти товары вызывают цепную реакцию. Люди отправляются за ними, и также покупают другие вещи: хотя их цены не отличаются от цен дома, люди просто экономят время”, — пояснил Арбайтер.