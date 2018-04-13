13.04.2018, 11:19

Приговоренный в Эстонии к пяти годам Петров в прошлом году разрисовал воинскую часть РФ призывами к миру с Украиной

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rus.delfi.ee
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Mihhail Petrov
Mihhail PetrovFoto: erakogu, Facebook/Mikhail V. Petrov

Приговоренный в Эстонии к пяти годам псковский тренер Михаил Петров в прошлом году покинул РФ после того, как он и его воспитанники разрисовали воинскую часть призывами к миру с Украиной.

Эстонский суд приговорил к пяти годам лишения свободы псковского тренера по спортивным единоборствам Михаила Петрова, который еще летом прошлого года просил в стране политическое убежище. Тогда он уверял, что в России его преследует ФСБ. Однако по данным эстонских спецслужб, в действительности все было совсем не так, пишет rus.err.ee.

Как писала "Псковская губерния", 22 июня 2017 года Михаил Петров вместе со своими подопечными провел антимилитаристскую акцию, разрисовав стены 76-й десантно-штурмовой дивизии с призывами мира в отношениях России и Украины.

Позже он покинул Россию после того, как получил информацию из нескольких источников, что его деятельностью заинтересовались в отделе по защите конституционного строя УФСБ РФ по Псковской области, к которым, в свою очередь, обратились из федерального ведомства. Предположительно, ситуация связана с появлением рисунков на стенах штаба 76-й десантно-штурмовой дивизии на улице Юбилейной в Пскове. Рисунки появились 22 июня, военные помыли стену 24 июня.

”Последние сутки получал из разных источников информацию, которая сводилась к общему: я перешел какую-то грань. В итоге срочно пришлось покинуть территорию государства, сразу после тренировки, вот так — с рюкзаком с кимоно, в шортах и футболке. Предположительно, ситуацию подают так, что, мол, мы с ребятами вместе с рисунками рисовали призывы какие-то экстремистские и прочее. Бред, у нас есть фотографии стен. Может, они и нарисовали потом, сфотографировали и потом смыли, кто его знает? Только что я подал документы в департамент миграции на политическое убежище. Назад не вернусь”, — говорил тогда Михаил Петров.

ТОП

Михаил Петров — известный псковский тренер по спортивным единоборствам. После конфликта с администрацией Псковской области начал активно заниматься общественной и политической деятельностью. 12 июня на митинге против коррупции выступил с речью, в которой рассказал о бывшем сотрудничестве с чиновниками и призвал бороться с коррупцией. ”Они ничего вам не отдадут. Я вам это говорю как человек, который два года прислуживал администрации области. Прислуживал. Даже не служил, и делал это за деньги. Это 20-30 тысяч рублей месяц. Ни много ни мало, но я вот продался за такую цифру. Я не рекомендую это делать…Вам не будут давать ответы, вам сразу начнут ”обрезать руки и ноги” — то, что делают сейчас со мной… Сейчас идёт борьба за выживание меня и клуба…” — заявил Петров.

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