Приговор вступил в силу: убийца школьницы Дарьи проведет в тюрьме 13 лет

Как подтвердили в Государственном суде, накануне высший судебный орган Эстонии не принял к рассмотрению кассационную жалобу защитника Семыкина, помощника присяжного адвоката Дениса Матвеева, настаивавшего на оправдании своего клиента.

Это означает, что вступило в законную силу решение суда нижестоящей инстанции, согласно которому Семыкин был признан виновным в убийстве.

Согласно обвинению, преступление было совершено 4 декабря 2015 года неподалеку от тропы здоровья в лесопарке на Ореховой горке. Тело 14-летней Дарьи было обнаружено 9 декабря.

По словам ведущего прокурора Вируской окружной прокуратуры Маргуса Гросса, в ходе следствия судмедэкспертами было установлено, что смерть девочки наступила в результате удушья.