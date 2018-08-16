16.08.2018, 10:38

Приговор вступил в силу: убийца школьницы Дарьи проведет в тюрьме 13 лет


rus.delfi.ee
EST
Viru vangla - veebruar 2018
Foto: Sven Arbet

Судебная система Эстонии поставила точку в уголовном деле 21-летнего Тоомаса Семыкина, которого обвинили в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи. Обвинительный приговор вступил в законную силу. Семыкин проведет в тюрьме более 13 лет, пишет rus.err.ee.

Как подтвердили в Государственном суде, накануне высший судебный орган Эстонии не принял к рассмотрению кассационную жалобу защитника Семыкина, помощника присяжного адвоката Дениса Матвеева, настаивавшего на оправдании своего клиента.

Это означает, что вступило в законную силу решение суда нижестоящей инстанции, согласно которому Семыкин был признан виновным в убийстве.

Согласно обвинению, преступление было совершено 4 декабря 2015 года неподалеку от тропы здоровья в лесопарке на Ореховой горке. Тело 14-летней Дарьи было обнаружено 9 декабря.

По словам ведущего прокурора Вируской окружной прокуратуры Маргуса Гросса, в ходе следствия судмедэкспертами было установлено, что смерть девочки наступила в результате удушья.

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