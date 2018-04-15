Приглашаются все! В Ласнамяэ пройдет ежегодный "Месячник благоустройства"

На следующей неделе в столице начинается традиционный весенний «Месячник благоустройства», который пройдёт уже в 27-й раз. В течение месяца в Ласнамяэ пройдут мероприятия по приведению в порядок площадок, парков и пустырей района.

В программе акции месяца по благоустройству Ласнамяэ управой района организованы толоки по уборке лесных территорий и пустырей, сбор и утилизация опасных отходов, установка урн для мусора, покраска скамеек и другие действия, нацеленные сделать наш район чище и более ухоженными, сообщается в пресс-релизе управы.

”Приглашаем всех активных и неравнодушных жителей принять участие в общественной толоке управы Ласнамяэ, которая пройдёт 4 мая в лесном массиве Сели. Работники районной управы так же примут непосредственное участие и выйдут на уборку территории”, — сказала Мария Юферева, старейшина района Ласнамяэ.

Сбор участников по уборке леса на территории леса Сели в 13:00, бесплатный суп причастным будет предложен в 15:00. Весь необходимый инвентарь для уборки будет выдан на месте.