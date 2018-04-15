15.04.2018, 18:05

Приглашаются все! В Ласнамяэ пройдет ежегодный "Месячник благоустройства"

 (1)
rus.delfi.ee
EST 3
Tallinn ülevalt
Tallinn ülevaltFoto: Ilmar Saabas

На следующей неделе в столице начинается традиционный весенний «Месячник благоустройства», который пройдёт уже в 27-й раз. В течение месяца в Ласнамяэ пройдут мероприятия по приведению в порядок площадок, парков и пустырей района.

В программе акции месяца по благоустройству Ласнамяэ управой района организованы толоки по уборке лесных территорий и пустырей, сбор и утилизация опасных отходов, установка урн для мусора, покраска скамеек и другие действия, нацеленные сделать наш район чище и более ухоженными, сообщается в пресс-релизе управы.

”Приглашаем всех активных и неравнодушных жителей принять участие в общественной толоке управы Ласнамяэ, которая пройдёт 4 мая в лесном массиве Сели. Работники районной управы так же примут непосредственное участие и выйдут на уборку территории”, — сказала Мария Юферева, старейшина района Ласнамяэ.

Сбор участников по уборке леса на территории леса Сели в 13:00, бесплатный суп причастным будет предложен в 15:00. Весь необходимый инвентарь для уборки будет выдан на месте.

Так же напоминаем жителям Ласнамяэ, которые хотят поддержать акцию и привести в порядок тот или иной участок в нашем районе, есть возможность ходатайствовать о помощи со стороны управы. Для этого необходимо обратиться к специалистам отдела городского хозяйства Ласнамяэ по телефону 6457703 и сообщить о дате и месте проведения толоки и управа, по возможности, обеспечит необходимым инвентарём и утилизирует собранный мусор.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ и ВИДЕО: В Кохтла-Ярве убили несовершеннолетнюю девушку. Ночью в округе были слышны крики. Полиция: девочка была не из проблемной семьи

15.04.2018
Сегодня утром в Кохтла-Ярве во дворе швейной фабрики по адресу Пярна,11 было найдено тело несовершеннолетней девушки.
Подробнее

ФОТО: Вакра после посещения целлюлозного завода в Финляндии: запаха кошачьей мочи я не почувствовал

15.04.2018
Председатель парламентской комиссии по вопросам окружающей среды Райнер Вакра посетил завод биопродукции в Ээнекоски в Финляндии и отметил, что он построен с использованием новейших технологий и не наносит окружающей среде ущерба.
Подробнее





-40% Esprit Naiste käekell ES107292001
91,80 €
55,08 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100114
179,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
-20% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
159,20 €
-20% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
119,20 €
-20% Meeste käekell Police MATCHCORD PL.14541JSTB/13M
209,- €
167,20 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


СМИ: Вашингтон предупредил Москву о новых санкциях ”за Сирию”

15.04.2018
Посол США в России Джон Хантсман передал российскому МИДу письмо, в котором говорится, что Вашингтон начал подготовку новых санкций против России — на этот раз за поддержку сирийских властей. Об этом пишет ”Коммерсантъ”, ссылаясь на источники.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Ощутите разницу между умной технологией и обычной зубной щеткой!
Время простых зубных щеток прошло – в Philips создана инновационная зубная щетка Sonicare DiamondClean Smart на базе высококачественной технологии sonic, позволяющей при помощи смартфонного приложения обеспечить чистоту и белизну зубов. Это самый лучший способ иметь здоровые зубы и прекрасную улыбку!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ