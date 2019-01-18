18.01.2019, 12:10

"Приемы Кремля". Молодежное крыло EKRE призналось в троллинге и использовании поддельного идентитета. Каковы границы терпимости общества?

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Туули Йыэсаар
Туули Йыэсаар
EST 1
"Приемы Кремля". Молодежное крыло EKRE призналось в троллинге и использовании поддельного идентитета. Каковы границы терпимости общества?
Libakontosid ja digitaalseid inforünnakuid on palju

Эксперты говорят, что обман со стороны EKRE – ничто по сравнению с медиа-акцицями, которые мы увидим перед выборами в Европарламент, пишет Eesti Päevaleht.

Руководитель молодежного крыла Консервативной народной партии (EKRE) ”Синее Пробуждение” Руубен Каалеп в ответ на опубликованное в Postimees разоблачение признал, что молодежный совет партии сознательно занимается в соцсетях троллингом под вымышленными именами. Также он признал, что при помощи поддельного идентитета ”пропихивал” свои статьи в рубрику ”Мнение” в Eesti Päevaleht.

Председатель партии Март Хельме его действия одобряет.

”Это не удивляет. Случившееся ожидаемо. Социальные сети — очень удобный и довольно дешевый способ оказания давления на общественное мнение”, — говорит исполнительный директор центра международных оборонных исследований Дмитрий Теперик.

”Липовых аккаунтов и дигитальных инфонападок очень много, так что я склонен полагать, что это признание, скорее, ошибка, которая означала, что они не видят в этом ничего постыдного, так как если не все, то многие занимаются этим (оказанием влияния при помощи липовых идендитетов — прим.ред.)”, — отмечает эксперт.

”Попадание” EKRE и признание Каалепа — это своего рода лакмусовая бумажка, при помощи которой можно измерить границы терпимости жителей Эстонии в отношении лжи. От реакции общества и политиков зависит, станет ли манипулирование при помощи поддельного идентитета в Эстонии приемлемым. ”Это вопрос к обществу, будем ли мы относиться к такому вмешательству и оказанию влияния на общественное мнение толерантно”, — рассуждает Теперик.

”Гражданин имеет право знать, кто с ним говорит и кто ему шепчет на ухо. Без разницы, откуда доносится шепот: из контролируемого российскими разведслужбами пункта или из уст ребенка, пытающегося заставить работать систему на него. Важно подчеркнуть, что масштабы разные, но доверие к нашей политической культуре мнения они убивают одинаково” , — говорит в свою очередь эксперт по безопасности выборов Лийза Паст.

По мнению политолога Тыниса Саартса, сейчас важно, какие партии отреагируют на эту историю. ”Как для общества, так и для остальных партий сейчас самое время четко обозначить эту границу. Если мы позволим непозволительному зайти слишком далеко, то оно станет новой нормой. Так что тут надо выпрямить спину и заявить, что такой практики мы не приемлем”, — говорит он.

То, сколько EKRE приобрела или потеряла с использованием поддельных идентитетов, сейчас, разумеется, непонятно. По словам Саартса, как повлияет этот скандал на результаты выборов, спрогнозировать трудно, при этом вопрос использование методов, считавшихся прерогативой Кремля, остро встает на повестку дня не только в свете выборов в Рийгикогу, но и выборов в Европарламент.

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