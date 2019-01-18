"Приемы Кремля". Молодежное крыло EKRE призналось в троллинге и использовании поддельного идентитета. Каковы границы терпимости общества?

Руководитель молодежного крыла Консервативной народной партии (EKRE) ”Синее Пробуждение” Руубен Каалеп в ответ на опубликованное в Postimees разоблачение признал, что молодежный совет партии сознательно занимается в соцсетях троллингом под вымышленными именами. Также он признал, что при помощи поддельного идентитета ”пропихивал” свои статьи в рубрику ”Мнение” в Eesti Päevaleht.

Председатель партии Март Хельме его действия одобряет.

”Это не удивляет. Случившееся ожидаемо. Социальные сети — очень удобный и довольно дешевый способ оказания давления на общественное мнение”, — говорит исполнительный директор центра международных оборонных исследований Дмитрий Теперик.

”Липовых аккаунтов и дигитальных инфонападок очень много, так что я склонен полагать, что это признание, скорее, ошибка, которая означала, что они не видят в этом ничего постыдного, так как если не все, то многие занимаются этим (оказанием влияния при помощи липовых идендитетов — прим.ред.)”, — отмечает эксперт.

”Попадание” EKRE и признание Каалепа — это своего рода лакмусовая бумажка, при помощи которой можно измерить границы терпимости жителей Эстонии в отношении лжи. От реакции общества и политиков зависит, станет ли манипулирование при помощи поддельного идентитета в Эстонии приемлемым. ”Это вопрос к обществу, будем ли мы относиться к такому вмешательству и оказанию влияния на общественное мнение толерантно”, — рассуждает Теперик.