Прием по случаю ЭР 100 в посольстве в Риге: сплошная экономия, два торта и немного водки

Проживающие в Риге эстонцы почувствовали себя отверженными. Посольство отказало латвийским медиа в освещении праздника, пишет Eesti Päevaleht.

День независимости Эстонии в Риге — ежегодное грандиозное событие. Прием в Посольстве Эстонии — праздник, на котором надо присутствовать. Там — политическая и бизнес-элита, дипломаты из других стран и, разумеется, множество эстонцев, например, Эстонское общество и Эстонская торговая палата в Латвии.

Это и есть одна из основных задач посольства. На подобных приемах люди и налаживают непосредственный контакт, например, с латвийскими политиками, с крупными предпринимателями, которых обычно трудно ”поймать”. Так развиваются отношения, бизнес.

Отчасти поэтому ждали приема по случаю юбилея ЭР особенно. Будет ли он еще грандиознее, чем ранее? Заставит ли большой праздник эстонцев почувствовать себя большими и значимыми?

Но все вышло с точностью да наоборот.

Прибывшие на прием 22 февраля обнаружили, что туда пригласили лишь эстонцев.

Место проведения также было новым: рижский культурный центр. Это сталинский дом, в котором арендуют площади для карате, репетиций любительских групп, а также для приема по случаю ЭР 100. Очевидно — дешевое решение.

Во всем на приеме чувствовалась экономия. Один из эстонцев, присутствовавших на приеме, описал его так: ”Было два торта: кубово-сине-какашечно-коричнево-белый соленый торт и сине-черно-белый сладкий. И немного вина и водки. Старшие и богатые отказались от еды, чтобы молодые студенты смогли бы поесть”.

По его словам, сотрудники посольства достаточно прямо дали понять: для приема не хватило денег.

Вино быстро кончилось, к водке и не притронулись. Посреди гимна отказала техника. Неловкость ситуации усилилась. Многие уже после гимна ушли с приема со своей компанией, взяли такси и поехали праздновать в центр.