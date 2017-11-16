Приехавшие в гости к эстонским родственникам граждане Грузии ”застряли” в аэропорту: погранохрана въезд запрещает

14 ноября в Таллиннский аэрпорт прибыли трое граждан Грузии с целью навестить эстонских родственников, но были задержаны.

Как утверждают чиновники, у мужчин отсутствовали необходимые для въезда в страну документы и средства. По заверению же эстонских родственников, документация и финансы в порядке, поэтому запрет за въезд необоснован. Сейчас гости столицы находятся в нешенгенской зоне аэропорта.

Сулев Кийз и его жена-грузинка уже много лет живут в Эстонии. ”Мы несколько раз бывали в Грузии, на родине моей жены, на отдыхе. Ее родственники также приезжали сюда в Эстонию”, — говорит мужчина.

”Позавчера в Таллиннском аэропорту приземлились наши родственники, дядя моей жены, брат и муж сестры. Все близкие”, — продолжает он, отмечая, что ранее таких проблем не возникало.

По словам руководителя погранпункта Таллинна Рааво Ярва, прибывая и покидая Эстонию, граждане третьих стран всегда проходят тщательную проверку. ”При въезде в страну пограничники проверяют наличие действующего документа, возможные признаки фальсификации рейсового документа, штампы въезда и выезда. Также устанавливается цель прибытия в страну и наличие достаточного количество средств для проживания в стране в течение запланированного времени, возвращения в страну проживания и транзита в третьи страны”, — перечисляет он. Выяснилось, что достаточными денежными средствами располагает лишь один из родственников Кийза, хотя сам Кийз отмечает, что супруга встречала родственников в аэропорту с необходимой суммой. ”Они приехали к нам в гости, и совершенно понятно, что мы оплатим их расходы, разместим и накормим”, — рассуждает мужчина.

На настоящий момент гости все еще находятся в нешенгенской зоне аэропорта и ожидают разрешения на въезд. ”Моя жена и ее мать обратились как в Департамент полиции и погранохраны, так и в посольство Грузии. Департамент неоднократно говорил нам, что у мужчин отсутствуют должные документы и необходимые денежные средства, хотя моя жена прибыла в аэропорт с достаточным количеством средств. И, честно говоря, я не понимаю, что имеется ввиду под должной документацией”, — заключает Кийз.