Приехавшая в Эстонию камерунка вместо вуза оказалась в одиночной камере центра для беженцев

39-летняя камерунка Джесси Асуква прогуливается за колючей проволокой и высоким забором центра временного содержания беженцев в Харку. Ей разрешено быть на улице несколько часов в день, остальное время она должна проводить в одиночной камере, пишет Eesti Päevaleht.

”Я приехала в Эстонию учиться в высшей школе Mainor, а оказалась здесь. Не понимаю, почему”, — недоумевает женщина. Она приехала в Эстонию по визе, которую ей выдали на основании приглашения вуза.

Асуква прибыла в Эстонию из Таиланда, где четыре года работала учителем английского языка. ”Я выбрала Эстонию из-за более низкой платы за обучение, изучив перед этим в интернете очень много школ”, — рассказывает она.

Поскольку в Таиланде нет посольства Эстонии, то Асуква отправилась за визой в Индию. В это время стал подходить к концу срок действия паспорта, и ей пришлось ехать в Камерун, чтобы его обновить. Все затянулось.

По словам руководителя отделения развития творческих способностей и бизнес-инноваций Mainor Аминула Ислама, поступившие в вуз иностранцы должны внести плату за обучение до своего прибытия в страну. Годовая плата составляет 40 000 евро. Перевода от Асуква так и не поступило. ”Ее объяснения становились все более путанными. Она сказала, что пытается собрать в Камеруне деньги по родственникам, и обещала выплатить все про приезду в Эстонию”, — рассказывает Ислам.

Преподаватель попросил ее выслать данные билета на самолет в Эстонию, что она и сделала, однако у него все же закрались некоторые сомнения и он сообщил об инциденте в полицию. ”Мы обязаны это сделать, если у нас возникают подозрения по части действительной мотивации приглашенных нами студентов”, — поясняет он.

Асуква говорит, что в начале поездки у нее было несколько тысяч евро наличными, но по ее прибытию в Эстонию деньги куда-то пропали. После этого, по ее словам, она решила отправиться к сестре в Брюссель, чтобы попросить средства на обучение. Однако на границе ее задержали. Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, поскольку женщина не выходила со школой на связь, было решено не зачислять ее в качестве студентки и аннулировать визу.

Сама Асуква утверждает, что постоянно находилась на связи со школой, посылала им сообщения и имейлы и предоставила их полиции. Ислам также подтверждает факт общения, но отмечает, что он так и не смог получить от нее ясные и однозначные ответы. ”Когда она была в аэропорту на пути в Брюссель, то попросила меня подтвердить полиции свое согласие на эту поездку. Я, конечно, уже не мог этого сделать. Она не говорила нам, что хочет поехать в Брюссель. Также она не заплатила за обучение, как обещала”, — объясняет мужчина.

Камерунке предписали покинуть Эстонию, и после оформления документов направили ожидать рейса в Таиланд. Она же возвращаться не хотела и ходатайствовала о предоставлении убежища. До решения суда Департамент полиции и погранохраны поместил ее в центр временного содержания беженцев в Харку (а не в центр Вао с более свободным режимом). ”У нас были основании полагать, что она может отправиться в другие страны Европы, находиться в которых не имеет права”, — объяснил свое решение департамент.

Первое решение о предоставлении убежища стало отрицательным. Асуква оспорила его и теперь ожидает ответа.

Департамент более подробно ситуацию не комментирует.