Причиной смерти пчел стало чрезмерное использование пестицидов

Эстонию продолжают волновать новости о массовой гибели пчел. По первоначальным данным, три взятые пробы установили использование пестицидов сверх нормы, по причине чего Министерство сельского хозяйства обращает внимание на важность соответствия нормам и требованиям при использовании пестицидов, сообщает Maaleht.

За последние две недели в Министерство сельского хозяйства поступило пять уведомлений о смерти пчел в Ляэне-Вирумаа, Тартумаа, Вырумаа и Ярвамаа. Для установления причины Минсельхоз с Ветеринарно-пищевой департамент проверили обстоятельства гибели насекомых. Пробы были взяты как с пчел, так и с растений, произрастающих поблизости.

На данный момент министерство получило результаты четырех проб. В одной мертвой пчеле избытка пестицидов обнаружено не было. В двух других мертвых пчелах и в одном растении содержание химикатов превышало норму, что указывает на пренебрежение нормами использования пестицидов.

В отношении относящихся к делу лиц Минсельхоз продолжает производство. В случае ходатайствующих о пособиях, о выявленных нарушениях сообщат в Департамент регистров и информации сельского хозяйства (PRIA), чтобы информация была принята в расчет при назначении пособий.

Сегодня тему обсуждают в Министерстве сельской жизни на встрече с пчеловодами и теми, кто использует пестициды.

Председатель правления Эстонского союза пчеловодов Александр Килк сказал перед встречей, что разосланный департаментом пресс-релиз недостаточно ясный, не отображает содержания произошедшего, и пчеловоды хотят получить более точные ответы.

”Вопрос в том, можно ли вообще использовать у нас обнаруженное (в пробах — прим.ред.) вещество”, — поделился сомнениями он.