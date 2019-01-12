12.01.2019, 16:20

Прибрежный парк Пирита будет приведен в порядок


rus.delfi.ee
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Красивый воскресный день в Пирита
Красивый воскресный день в ПиритаFoto: TallinnOpen

В середине января будут начаты работы по рубке ухода в пиритаском прибрежном парке, благодаря чему прибрежный лес станет более безопасным для посетителей, сообщает управа Пирита.

”Цель вырубки заключается в том, чтобы улучить состояние парка. Работы необходимы для обеспечения видового разнообразия прибрежного лесопарка и для повышения его эстетической ценности. Благодаря рубке ухода лес станет более стойким в отношении штормов и снега, кроме того, это улучшит условия для естественного обновления леса”, — сказала старейшина Пирита Алина Тубли.

Работы по рубке ухода будет выполнять предприятие Greening OÜ. Договорная стоимость работ составляет 17 868 евро с налогом с оборота. Срок выполнения работ — 15 марта 2019 года.

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