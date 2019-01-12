Прибрежный парк Пирита будет приведен в порядок

”Цель вырубки заключается в том, чтобы улучить состояние парка. Работы необходимы для обеспечения видового разнообразия прибрежного лесопарка и для повышения его эстетической ценности. Благодаря рубке ухода лес станет более стойким в отношении штормов и снега, кроме того, это улучшит условия для естественного обновления леса”, — сказала старейшина Пирита Алина Тубли.

Работы по рубке ухода будет выполнять предприятие Greening OÜ. Договорная стоимость работ составляет 17 868 евро с налогом с оборота. Срок выполнения работ — 15 марта 2019 года.