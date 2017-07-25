Приближенные Сависаара: Эдгар считает предложение о первом номере одурачиванием

Во вторник с Эдгаром Сависааром встретилась бывшая главред газеты Kesknädal Урми Рейнде, уволенная осенью прошлого года новым правлением партии по причине потери доверия. Несмотря на то, что сегодня, по словам Рейнде, о местной политике они не говорили, она полагает, что Сависаар считает предложенной ему первый номер в общей списке Центристской партии на местных выборах одурачиванием.

"Нынешнее правление партии тем самым одурачивает избирателей, но коллег-то обдурить оно не сможет", — считает Рейнде, знающая Сависаара, по ее словам, уже 40 лет. В тот же день, когда прозвучало данное предложение, Рейнде позвонила Сависаару и спросила, мол, что это за единый список такой. Сависаар был не в курсе.

На вопрос, чувствовал ли себя Сависаар одураченным ввиду данного предложения, Рейнде ответила: "Абсолютно. Высмеивание. По моему мнению, это высмеивание".

"Мое личное мнение: его намеренно унизили. Нынешнее правление партии унизило тем самым Сависаара умышленно и сознательно. Они же не глупые люди, в политике же разбираются", — добавила Рейнде.

"На муниципальных выборах в Эстонии нет единого списка. Этот вопрос появился сразу же вечером того же дня, когда сообщили (о предложении — прим.ред). Они же не сказали, мол, назовем его номером один по Ласнамяэ или Кесклинн, что было бы законно. Какой-то противозаконный список, я не знаю, что это такое", — Рейнде предложение партии осталось неясным.

Чуть более недели назад Прийт Кутсер также сообщил, что Сависаар не принимает предложение всерьез. "Самая заветная позиция — место кандидата в мэры Таллинна, или первый номер по Ласнамяэ. Первое место в общем списке — чисто символиеское, и Эдгар даже назвал его глумлением", — написал Кутсер в соцмедиа.

По словам Рейнде, нет оснований считать, что Сависаар выйдет со своим списком. "По моему мнению, Сависаар всю свою сознательную жизнь боролся против избирательных союзов, ведь он все же государственный деятель, считающий, что в стране вершат политику партии", — резюмировала Рейнде.

Напомним, что руководство Центристской партии готово предоставить Эдгару Сависаару первое место в общегородском списке на выборах в Таллиннское горсобрание в случае, если сам Эдгар Сависаар этого пожелает.

”Этот вопрос обсуждался, и все пришли к выводу, что если Сависаар изъявит желание баллотироваться в списке Центристской партии, то он заслуживает в нем достойного места. Одно из самых достойных — это, конечно же, первый номер”, — прокомментировал ситуацию Михаил Корб и добавил, что Сависаар этого определенно достоин.

По словам политика, чтобы быть первым номером в списке, необходимо, прежде всего, самому этого захотеть и сделать соответствующее заявление.

”Не стоит забывать о том, что Эдгар Сависаар долгое время был мэром Таллинна, и его вклад в развитие города достаточно серьезный”, — сказал Корб. Также по его мнению, Сависаар несомненно достоин ”такого исключения”: несмотря на то, что кандидатом в мэры от Центристской партии будет Таави Аас.